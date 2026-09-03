Bătrân de 72 de ani din Cluj-Napoca, reținut după ce ar fi agresat sexual o fată de 13 ani

Un individ în vârstă de 72 de ani a fost reţinut după ce a agresat sexual o copilă de doar 13 ani. Bărbatul ar fi abordat-o pe adolescentă într-o societate comercială şi ar fi atins-o, de două ori la rând, în zonele intime. Procurorii cer acum arestarea preventivă a bărbatului, care pentru faptele sale chiar riscă ani grei de închisoare.

Un bărbat de 72 de ani din Cluj-Napoca a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru agresiune sexuală asupra unui minor. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi atins în zonele intime o fată de 13 ani, în două împrejurări distincte.

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au pus în executare, la 1 septembrie, un mandat de percheziție domiciliară și un mandat de aducere pe numele bărbatului.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în vara acestui an, suspectul ar fi comis acte de natură sexuală asupra minorei în două situații diferite, în timp ce se afla în incinta unei societăți comerciale din municipiul Cluj-Napoca.

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Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi luat-o pe fată în brațe și ar fi atins-o în zona intimă, peste îmbrăcăminte. În urma probelor administrate în dosar, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele.