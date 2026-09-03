Reguli noi pentru cei care vor să-şi ia permis de conducere. Senatul a votat proiectul de lege prin care candidaţii vor fi obligaţi să execute patru manevre în timpul probei practice.

Cei care vor să obțină permisul de conducere categoria B trebuie să demonstreze că știu să execute patru manevre importante.

Este vorba despre mersul înapoi, întoarcerea, parcarea și oprirea. Și în prezent, cei care vor să obțină permisul sunt puși să facă aceste manevre, dar sunt alese două dintre ele în mod aleatoriu de către polițistul examinator.

Încă nu a fost ales baremul pentru fiecare manevră și condițiile în care vor fi executate, dar după publicarea legii în monitorul oficial, Ministerul Afacerilor Interne are la dispoziție 90 de zile să o facă.

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Inițial, se vorbea și despre introducerea probei de poligon pentru obținerea permisului de conducere, dar nu sunt suficiente poligoane auto în țară, astfel că programările pentru examene s-ar fi decalat foarte mulți. Proiectul a fost votat deja în Senat cu 74 de voturi pentru și urmează să ajungă și în Camera Deputaților, care este for decizional.