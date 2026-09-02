Coșmar all inclusive pe litoralul românesc! 58 de turiști, adulți și copii, s-au îmbolnăvit după ce au mâncat la restaurantul hotelului unde își plătiseră vacanța. Peste dureri abdominale și vărsături, au primit și o umilință în plus: angajații i-au acuzat că și-ar fi făcut rău singuri, că au combinat greșit gustările sau că au venit cu mâncare de acasă. Verdictul inspectorilor a spulberat însă varianta angajaților. În bucătărie era mizerie, iar alimentele erau depozitate greșit. Restaurantul a fost închis șase luni, iar turiștii își primesc înapoi toți banii. Ancheta a venit, ca de obicei, după îmbolnăviri. Nu e prima oară când statul se uită în bucătăria acestui hotel. E a doua oară în trei zile.

"Seara după ce strânge bufetul, efectiv toată mâncarea se aruncă la gunoi. Băieții care au plecat cu... Efectiv toată mâncarea care rămâne se aruncă la gunoi. Băieții care au plecat cu... Ce pleacă cu mâncarea în partea cealaltă e mâncarea care pleacă la personal. Ați înțeles? Hai să fim serioși! Da. Avem cazare de personal..." se apără bucătarul-șef Marius Tudorache.

Turiştii, acuzaţi de bucătarul-şef că îşi aduc mâncare de acasă

În loc de explicații, turiștii au primit acuzații. În fața camerelor, bucătarul-șef al hotelului a încercat să mute vina pe oaspeți.

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Marius Tudorache: "Doamnă, nu mai încercați să insinuați numai prostii."

Femeie: "Nu insinuăm!"

Marius Tudorache: "Insinuați prostii!"

Femeie: "Noi suntem bolnavi de duminică seara, în cameră."

Marius Tudorache: "Sunteți bolnavi pentru că beți foarte multe sucuri reci, mâncați ciorbe calde, v-ați adus de acasă, grupul dumneavoastră, mâncăruri. Dacă mergem acum în cameră vă găsesc cred că peste 30 de farfurii."

Marius Tudorache: "Românul nu e învățat să mănânce normal. Își umple farfuriile..."

Reporter: "Dar sunt 30 de oameni care au acuzat stări de rău."

Marius Tudorache: "Doar un grup. Un grup grămadă."

Au urmat zeci de apeluri după ce turiştii au terminat cina

Zeci de apeluri la 112 au început să curgă imediat după ce turiștii au terminat cina. În hotelul de trei stele, cu regim all inclusive, erau cazați 700 de turiști. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție.

"Mă gândesc că de la sosul cu ciuperci. Mai multă lume a mâncat aceeași chestie și toată lumea a ajuns în ambulanță"

"Am avut dureri abdominale foarte rele, m-am dus la farmacie, mi-am luat de o căruță de bani medicamente, după a început soția cu vărsături, acum băiatul. […] Am pierdut tot concediul"

"Mâncarea este dezastru. Toată dimineața mi-a fost foarte foarte rău. Frisoane. Am pus pilota pe mine, acum vara la câte grade sunt" spun oamenii.

Hotelul fusese amendat cu 10.000 de lei acum 3 zile

58 de turiști au fost consultați de medici. Șase dintre ei, printre care o femeie însărcinată și 2 copii, au ajuns la spital.

Inspectorii sanitari și cei ai Protecției Consumatorului au intrat în bucătăria hotelului. Ce au găsit acolo explică totul. Jumătate de tonă de alimente depozitate greșit, frigidere stricate. Marfa intra și gunoiul ieșea pe aceeași ușă.

"Hotelul a mai fost verificat în urmă cu trei zile de inspectorii sanitari, însă atunci au dat o amendă de 10.000 lei și au cerut remedierea problemelor găsite. Controlul de azi-noapte însă, a arătat că angajații nu doar că nu au rezolvat neregulile, ba chiar le-au înmulțit"

Între primul control și îmbolnăviri au trecut 72 de ore în care nimeni nu a verificat dacă amenda a schimbat ceva. Turiștii au continuat, în tot acest timp, să mănânce la bufet.

"Nu arată fericit bucătăria. […] Ouăle sunt crude, nu sunt gătite. Sunt în frigider alături de... nu îmi dau seama ce poate fi. […] 16 grade în ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră" relatau inspectorii.

"Unitatea a fost sancționată contravențională cu amenzi în valoare de 17.000 de lei, dar cea mai drastică sancțiune putem spune este ordonanța de interzicere a activității" spune directorul DSVSA Constanța, Corina Ivanciu.

ANPC a amendat hotelul cu 100.000 de lei

Amenda cea mai mare a fost dată de Protecția Consumatorului: 100.000 de lei. Inutil, o spune chiar șeful comisariatului. Oricum a venit abia după ce oamenii s-au îmbolnăvit și la final de sezon.

"Sunt cele mai puțin importante luând în calcul că există în continuare actul normativ care spune că operatorii economici pot achita jumătate din minimul amenzii, ceea ce face ca sancțiunile aplicate să ajungă în derizoriu în astfel de situații" explică Horia Constantinescu, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța.

Mai exact 7,250 lei. Legea le permite operatorilor economici să achite jumătate din minimul amenzii.

Totuși, pe lângă amenzi, s-a propus închiderea pentru 6 luni a restaurantului.

Turiștii și-au primit banii înapoi pe sejurul stricat și au plecat astăzi în valuri, cu un gust amar.

"Nu am mai fost de 15 ani aici, în Constanța și am venit anul acesta, că am zis că hai să mergem și noi acasă. Am venit degeaba. Îmi pare rău! Turismul se face cu oameni, nu așa..."

"Nu ne simțim în siguranță, totuși. Cel puțin soția, copiii nu vă mai spun"

"Am venit sănătoși și putem pleca bolnavi de aici. Ce mâncare oribilă a fost... 10 zile, am plătit o groază de bani" spun turiștii.

"Pe parcursul întregului sezon, Hotel Neko a găzduit numeroase grupuri, inclusiv cluburi sportive formate dintr-un număr semnificativ de copii și sportivi, însoțiți de părinți și cadre însoțitoare, fără să fi fost înregistrate situații similare din punct de vedere medical." se arată în punctul de vedere transmis de hotel.

Hotelul din Saturn, aflat în primul sezon de când a fost închiriat, susține că nu au mai existat probleme similare pe parcursul verii.