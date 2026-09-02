"Iau şi asta că cine ştie când am nevoie!" sau "iau două, că sunt la reducere". Toate aceste gânduri pe care le avem de obicei la cumpărături nu sunt neapărat ale noastre. Sunt influenţate de tot ceea ce vedem şi auzim în jurul nostru, mai ales pe internet. Algoritmii de astăzi ne cunosc preferințele mai bine decât cei apropiați şi de aici şi senzaţia că telefonul ne ascultă: mai există situaţia când vorbiţi cu cineva despre ceva, apoi vedeţi reclamă la fix acelaşi produs pe social media. Ideea e că ajungem să cumpărăm printr-un simplu click, fără a mai analiza dacă este o dorință reală sau o necesitate indusă. Este rezultatul neuromarketingului, o ştiinţă modernă situată la intersecția dintre studiul creierului și tehnicile de vânzare. Pe scurt, o capcană pentru consumerism.

Reporter: Ce reclame îţi apar cel mai des?

Persoană: În funcţie de ce caut, produse cosmetice şi site-uri de haine.

Reporter: De exemplu, pe Instagram sau pe FaceBook să vedem ce reclame îți apar?

Articolul continuă după reclamă

"La tot felul de chestii, articole vestimentare. Mă informez și caut foarte multe produse pentru copii. Automat primesc oferte de hăinuţe, de pantofi", spun oamenii.

Cum ne influenţează reţelele sociale

Câteva secunde de scroll pe social media sunt suficiente pentru fi expuşi la zeci de reclame. Chiar dacă le ignorăm, creierul nostru înregistrează sugestiile şi ne pregăteşte, subconştient, pentru cumpărături. Se numeşte neuromarketing.

"Neuromarketingul încearcă să înţeleagă şi să măsoare reacţiile cumpărătorilor. Atenţia emoţia, răspunsul cumpărătorilor pot fi măsurate. Se încearcă asta pentru a anticipa comportamentul cumpătătorului. O mare parte din procesul de cumpărare este influenţat de mecanisme automate, inconştiente", explică Costin Matei, medic psihiatru.

Una dintre marile plăceri ale Anei-Maria este shoppingul. De multe ori, spune ea, cumpără impulsiv, chiar şi lucruri de care nu are nevoie.

"Nu am nevoie să alerg, nu am nevoie să mănânc ciocolată, am nevoie să cheltui bani. Sunt mai multe lucruri care te influenţează în subconștient. Ai tendinţa să consumi mai mult atunci când eşti stresat. Când cheltui, se eliberează dopamina", explică Ana-Maria, client.

O creştere semnificativă a cumpărăturilor online

La fel se întâmplă şi când facem cumpărături online. De fapt, atunci suntem şi mai vulnerabili în faţa bombardamentului de reclame.

În 2024, 60% dintre utilizatorii de internet din România au cumpărat sau comandat online în ultimele 12 luni. În 2014 erau doar 17%, o creștere de 43% în doar 10 ani.

"Simplul gest de a apăsa pe cumpără poate produce satisfacţie chiar înainte ca produsul să fie primit. Sunt importante reclamele că te influenţează chiar dacă tu crezi ca nu, te fac să devii curios", spune Costin Matei, medic psihiatru.

"Este o mini influenţare. Îți dă nişte semnale că vrei un anumit brand şi face asta prin a-ţi introduce reclame, plasări de produse cât se poate de subtil", explică Robert Vija, reprezentant agenţie marketing.

La neuromarketing contribuie inclusiv inteligenţa artificială.

"Statistic s-a arătat că un utilizator care intră pe site-ul tău de vânzător dintr-un AI, versus un utilizator care intră din Google, are şansa de achiziție şi de 4-5 ori mai mare", menţionează Robert Vija, reprezentant agenţie marketing.

Dar cum funcţionează, de fapt, magia reclamelor? De ce algoritmii par să ne citească gândurile?

Reporter: Aţi discutat vreodată despre un produs şi după v-au apărut pe internet reclame?

Persoană: Da. Mereu se întâmplă asta.

"E un mit că dacă vorbeşti cu prietenii despre un produs, telefonul ascultă şi după o să primeşti reclame cu chestia asta. E neadevărat. Ca orice companie care oferă reclame ştie pe ce site-uri te-ai plimbat, ce produse ţi-au plăcut, cât ai stat să te uiți pe un anumit produs. Dacă ai stat sa te uiți 15 secunde la o pereche de pantofi, și 2 secunde la un air fryer să-ți dea mai mulți pantofi", explică Robert Vija, reprezentant agenţie marketing.

Vrăjiţi de reclame, putem deveni şi ţinte ale escrocilor.

"Era o reclamă la nişte produse chinezeşti de curăţare în baie, o spumă care să cureţe porţelanul nu ştiu cum, vasele. Nici spumă nu făceau, nu erau nici ca cele din reclame. Mi-am cumpărat o pereche de adidaşi şi în loc de adidaşi mi-au venit şosete", spun oamenii.

Numai de la începutul anului, s-au înregistrat peste 21.000 de sesizări la Protecţia Consumatorului.

"Cele mai frecvente situații se referă la modul de comercializare, modul de informare a posibilele creşteri artificiale ale preţurilor anterior aplicării reducerilor. Nelivrarea rămâne o problemă acută. Livrarea produselor diferite", explică Bekesi Csaba Lajos, preşedinte ANPC.

Cum putem să ieşim din capcana consumerismului

Cum ieşim din capcana consumerismului? Prin planificare şi conştientizare.

"Atunci când știm că facem shopping impulsiv să aşteptăm o zi, două trei. Este important să trecem într-un tabel motivele pentru care am cumpăra un obiect", menţionează Costin Matei, medic psihiatru.

"Principalele semne de suspiciune atunci când facem achiziții online sunt presiunile: doar astăzi, stoc limitat, doar 2 bucăţi disponibile. Nu ar trebui să cedăm la acestea", spune Bekesi Csaba Lajos, președinte ANPC.

Ultimele date, arată că cele mai cumpărate produse în mediul virtual sunt hainele și accesoriile, dar și mâncarea şi cosmeticele.