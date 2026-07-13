Băutura răcoritoare a verii care ajută digestia. Preţul unui pahar porneşte de la 20 de lei

Ştim cu toţii, băutura verii este limonada. În acest an, însă, la modă e varianta ei reinterpretată. Limonada neagră nu doar că e spectaculoasă, dar are şi efecte benefice asupra organismului. Elimină toxinele şi sprijină digestia.

Pare ceva foarte complicat atunci când priveşti paharul. În fapt, e doar limonadă. Cu apă, lămâie, îndulcitor, mentă şi... un pic de culoare.

Cărbunele activ, folosit şi în alte preparate pentru culoare, a făcut dintr-o băutură banală una... extrem de căutată. "Mergeam la nişte antrenamente foarte grele şi mă ajuta foarte mult la transpiraţie. În fiecare dimineaţă luam maxim o jumătate de linguriţă. E foarte tare că cineva s-a gândit la chestia asta în sfârşit şi la noi".

"Îmbin o limonadă fresh, răcoritoare în zilele de vară, plus un cărbune activ care te ajută la digestie. Nu se simte deloc gustul cărbunelui", explică Rodica.

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Limonada neagră elimină toxinele, susţine funcţia hepatică şi ajută digestia. Cărbune activ: un ingredient care ne ajută sănătatea gastrointestinală şi are şi rol detoxifiant. Însă acesta poate absorbi şi substanţe benefice - poate reduce eficienţa unor medicamente şi a unor suplimente alimentare.

Totuşi, consumată în exces, băutura poate avea şi efecte nedorite. "Pentru copii trebuie să avem grijă, greutatea copiilor este mult mai mică şi să nu exagerăm. Se poate modifica microbiomul intestinal", a avertizat medicul Anca Hâncu.

Mare atenţie şi dacă luaţi medicamente. Recomandarea este ca într-un pahar de limonadă să fie folosită cel mult o jumătate de linguriță de cărbune activ alimentar. Tratamentele se iau cam la două ore distanţă - înainte sau după. Prețul unui pahar de limonadă neagră pornește, în general, de la aproximativ 20 de lei.