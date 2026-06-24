Suntem în plină vară şi un pahar de socată ne prinde foarte bine în zilele călduroase. Răcoritoare, aromată şi uşor acidulată, această băutură tradiţională este apreciată de mulţi oameni pentru gustul său plăcut şi efectul revigorant. Secretul unei socate delicioase pleacă din momentul culegerii florilor de soc şi este desăvârşit de reţeta moştenită din generaţie în generaţie în fiecare familie.

Un pahar cu socată poate fi remediul perfect pentru trup şi suflet într-o zi toridă. Sucul aromat, parfumat şi acidulat oferă o senzaţie de prospeţime imediată, răcoreşte organismul şi ne aduce aminte de verile copilăriei. Secretul unei socate fără cusur începe de la momentul ideal în care trebuie culese florile de soc.

În plin sezon, proprietarii pensiunilor din zonă adună kilograme de flori de soc.

"În zona asta montană pot să zic că sezonul socului se lungeşte puţin, cel puţin până la începutul lui iulie, aşa că putem să culegem în continuare şi să facem fresh de socată", spune Tudor Micu, proprietar punct gastronomic.

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Florile de soc negru se taie cu tot cu codiță, de preferință cu o foarfecă, pentru a evita zdrobirea lor. Proaspăt culese, se pun apoi la fermentat.

"Folosim reţeta pe care o ştim de la bunici. La 10 litri de apă, punem un kg de zahăr, 10 flori de soc şi un kilogram de lămâni sau fiecăruia după cum îi place de acru. Ca un ingredient ar mai fi câteva boabe de orez, ajută la fermentaţie", spune Mia Micu, proprietar punct gastronomic.

Socata se lasă la fermentat 3–4 zile, într-un loc călduros și luminos, până când capătă gustul ușor acidulat și aroma specifică. Băutura tradițională este apreciată de foarte mulţi oameni.

Pe lângă gustul desăvârşit, socata este şi sănătoasă, fiind bogată în antioxidanţi şi vitamina C. Cu toate acestea, trebuie consumată cu moderaţie, din cauza aportului mare de zahăr. La terase sau în restaurante un pahar cu socată costă între 8 şi 20 de lei.