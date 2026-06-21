Şi vremea de afară a cerut o limonadă, băutura-vedetă a sezonului cald. Hidratează, răcoreşte şi ne încântă cu diferite arome. În plus, este şi super plină de vitamine!

Nici azi, nici mâine. Pentru că limonada de odinioară nu mai e deloc la fel. Aliații lămâiei pentru un gust desăvârșit sunt acum cătina, ghimbirul sau socul. Dintre toate noutățile, anul acesta, clienții teraselor au remarcat păpădia, o aromă neconvențională, dar tot mai căutată.

Limonada cu păpădie este una dintre cele mai comandate băuturi ale verii. Pentru prepararea ei se folosesc sirop sour făcut în casă, sirop artizanal de păpădie și câteva frunzulițe de mentă, care dau băuturii un gust proaspăt și răcoritor.

Pentru mulți clienți, limonada rămâne o alternativă mai sănătoasă la sucurile îmbuteliate. Unii aleg variantele clasice, cu mentă sau soc, în timp ce alții preferă combinații cu fructe, precum căpșuni, zmeură sau rodie.

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Cât costă o limonadă la terase

„Acum copilul a cerut o limonadă de căpșuni, fiind o alternativă ușor mai sănătoasă decât sucurile la sticlă”, spune un client.

Alții preferă limonada simplă sau cu fructe, mai ales vara, când își doresc o băutură răcoritoare, dar diferită de apă.

Clasică sau reinterpretată, cu ingrediente care mai de care, limonada rămâne cea mai comandată băutură răcoritoare non-alcoolică a verii. În plus, nu este nici foarte scumpă. Prețurile pornesc de la 14 lei pentru o limonadă simplă sau cu mentă și pot ajunge la 19 lei pentru variantele cu ingrediente suplimentare.

Reprezentanții restaurantelor spun că cererea este tot mai mare, mai ales pentru limonadele preparate cu ingrediente naturale.

„Noi avem opt tipuri de limonadă și este o băutură aleasă de toți clienții, pentru că nu folosim coloranți sau siropuri pe bază de zahăr. Avem sirop natural și lămâi fresh”, spune Mădălina Andronachi, reprezentant al unui restaurant din Iași.

Specialiștii atrag însă atenția că diferența dintre o limonadă sănătoasă și una bogată în calorii este dată, în primul rând, de cantitatea de zahăr folosită.

„Diferența, în general, este nivelul de vitamine și, bineînțeles, cantitatea de zahăr. Toată limonada care se face cu sirop are tendința de a avea zaharuri și fructoză ceva mai multă, iar fructoza este un carbohidrat care se metabolizează diferit de glucoză”, explică nutriționistul Ionuț Ignat.

În funcție de ingrediente, limonada poate avea și beneficii suplimentare. Ghimbirul poate ajuta la prevenirea senzației de greață, mai ales în timpul drumurilor lungi, cătina vine cu un aport important de vitamina C, iar socul este cunoscut pentru proprietățile sale diuretice.

Indiferent de varianta aleasă, limonada „altfel” rămâne una dintre cele mai simple metode de a-ți răcori ziua sau de a-ți impresiona oaspeții.