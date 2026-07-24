Incident fără precedent în România. O dronă despre care autorităţile au indicii că este rusească a fost doborâtă de o rachetă trasă de un avion F-16 românesc. Aparatul de zbor fără pilot a avut un traseu neobişnuit pe teritoriul ţării noastre. A fost şi cea mai lungă incursiune a unei drone străine, în spaţiul aerian românesc - 200 de kilometri a parcurs, până să fie ţintită şi doborâtă în câmp, în apropierea unei localităţi din Buzău. Oamenii din zonă spun că au trăit momente de panică. Au fost zeci de apeluri la 112.

Drona este luată la ţintă de căpitanul de pe aeronava F-16 la ora 11 şi 2 minute, în apropiere de localitatea Padina din Buzău. Piloţii români au avut o misiune grea. Au aşteptat să nu fie un pericol înainte să tragă. Drona a zburat la o altitudine joasă şi au reuşit să o doboare de la înălţime. A urmat o desfăşurare de forţe fără precedent. Zeci de echipaje de poliţişti, pompieri şi experţi de la Ministerul Apărării au împânzit zona.

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Bucăţi din proiectilul tras de avionul de luptă, găsite după două ore

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Abia după ore bune au dat de primele indicii împrăştiate pe câmp.

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"În jur de 10-15 bucăţi de mici dimensiuni. În zona aceasta, un pic mai jos, cred că la nici un kilometru. Erau împrăştiate pe o suprafaţă mare că la impact a fost disipată în aer. Nu scrie nimic pe ele, pe niciuna dintre ele" explică prefectul judeţului Buzău, Leonard Dimian.

Localnicii spun că au trecut prin spaima vieţii lor

Locuitorii din mai multe judeţe au fost avertizaţi printr-un mesaj RO-Alert. Oamenii spun că au trecut prin spaima vieţii lor. Au fost peste 70 de apeluri la 112.

"Au survolat localitatea în cercuri, eram acasă. Am auzit avioanele venind, după am auzit bubuitura, iniţial am crezut că este un boom sonic, după care am primit RO-Alert şi atunci mi-am dat seama că e ceva mai grav decât un boom sonic"

"S-a auzit o bubuitură în zona Padina. Nimeni nu îşi doreşte treaba asta având un război la graniţă"

"Să ne adăpostim, să nu cadă obiecte din spaţiul aerian. Am fugit în casă că asta mică s-a speriat foarte tare. Toţi ne-am speriat că nu am întâmpinat niciodată aşa bubuitură. S-a auzit bubuitura şi am primit două mesaje RO-Alert. F-16 s-au tot învârtit pe zona asta, cam 35 de minute se tot duceau"

"Eram în vie şi am văzut şi am intrat în casă. Se auzeau avioanele. S-a auzit ceva puternic, dar nu am ştiut ce e. Ne e frică, ne e teamă"

"Pe telefon am auzit şi am venit la faţa locului să văd şi eu. Ca pentru nuntă" spun oamenii.

"Important de subliniat e că drona era într-o zonă nelocuită. Acesta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos" a declarat preşedintele României, Nicuşor Dan.

Cine a luat decizia de a doborî drona

Misiunea echipelor armate a fost una extrem de dificilă. Iniţial, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene se ridică primele de la sol, de la baza Mihail Kogălniceanu din Constanţa. La mai bine de o oră distanţă sunt urmate şi de două avioane F-16 de la baza de la Feteşti. S-a cerut aprobare de la NATO pentru a fi luată decizia de angajare a ţintei în ţară. Ministrul Apărării este în concediu, aşa că avizul pozitiv a venit de la un secretar de stat. Radu Miruţă l-a felicitat totuşi pe pilot.

"Sunt fracţiuni de secundă în care pilotul are condiţii optime să poată angaja drona respectivă. A fost o artă şi o măiestrie ceea ce a reuşit acest pilot român astăzi" spune ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

Drona a fost reperată, iniţial, de aeronavele forţelor aeriene italiene. Unul dintre piloţi a tras. Dar racheta supersonicului Eurofighter a ratat ţinta, la aproximativ 25 de kilometri de locul unde a fost doborâtă.

Cum a ajuns drona la Buzău

Dar să vedem cum a ajuns drona la Buzău. Aparatul de zbor a intrat în spaţiul aerian românesc din Marea Neagră, pe aici, pe la Sulina. A urmat un traseu drept, iniţial, spre Brăila. Aici, a fost ţintită prima dată - de pilotul italian. Aeronava ostilă a coborât apoi spre Feteşti şi a virat, din nou, de data asta, spre Buzău, unde a fost doborâtă. Practic, a avut un traseu în zig-zag pe aproximativ 200 de kilometri pe teritoriul ţării noastre, timp de o oră şi 23 de minute. Primele indicii arată că drona ar fi un model Geran-2. Un aparat de zbor kamikaze folosit în atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina. Pilotul român, de la bordul aeronavei F-16, a tras cu o rachetă de tip AIM-9X Sidewinder, cu rază scurtă de acţiune. Un astfel de proiectil costă câteva sute de mii de dolari. De 20 de ori mai scump decât ţinta. O diferenţă mare, dar care nu poate fi pusă în balanţă cu pierderea de vieţi omeneşti.

Ar fi vorba despre o dronă de tip Shahed

"Vizual, piloții ne-au raportat că este o amenințare de tip Shahed, Geran-2. Nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, în marea majoritate a situaţiilor acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord" spune şeful Armatei României, generalul Gheorghiță Vlad.

Incidentul vine la aproape două luni după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galaţi şi a rănit mai multe persoane. Ţara noastră are o lege pentru doborârea dronelor care intră pe teritoriul naţional, dar condiţiile în care se poate face asta sunt clare.

"Ca să poţi trage dintr-un avion de vânătoare într-o dronă este o situaţie mai rară. Şi nu poţi trage din avion, în dronă dacă dedesubt este o zonă locuită. Câteodată calculează piloţii dacă nu cumva căderea proiectilului rachetei care este trasă va ateriza într-o zonă populată. Astfel încât pagubele să fie mai mari decât faptul că o dronă intră în spaţiul aerian românesc" a mai spus Radu Miruţă.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a reacţionat pe platforma X. A condamnat incidentul şi a felicitat armata României pentru operaţiune.

Doar în ultimii patru ani și jumătate peste 50 de rămășițe de drone au căzut pe teritoriul național și peste 30 de drone au intrat în spațiul aerian românesc. Până acum, trei drone au fost doborâte în spaţiul NATO de la începerea războiului, în Polonia, Lituania şi România. Ultimele două, de către români.