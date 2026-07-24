Un bărbat dintr-o localitate din Munții Apuseni a fost arestat preventiv printr-o decizie a Judecătoriei Alba Iulia, fiind acuzat de agresiune sexuală asupra a trei minore în vârstă de 9, 10 și 13 ani, potrivit Agerpres.

Zilier de 43 de ani din Apuseni, arestat după ce ar fi agresat sexual trei fetiţe aflate la bunici - Shutterstock

Potrivit comunicatului, în urma preluării cauzei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, joi, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat în vârstă de 43 de ani, pentru comiterea a trei infracţiuni de agresiune sexuală care au avut loc în zilele de 21 şi 22 iulie, în timp ce se afla la reşedinţa bunicilor persoanelor vătămate.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba - Serviciul de Investigaţii Criminale au dispus reţinerea suspectului, iar urmare a referatului procurorului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, joi seara, Judecătoria Alba Iulia a dispus arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de 30 de zile.

Bărbatul este din localitatea Lumineşti şi desfăşura activităţi ocazionale, în calitate de zilier, la reşedinţa bunicilor victimelor.