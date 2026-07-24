Momente tensionate la Palatul Cotroceni, în timpul ceremoniei oficiale de primire a președintei Indiei.

O femeie din Garda de Onoare a leșinat chiar în timpul protocolului, în fața delegațiilor oficiale.

Colegii au intervenit imediat și au scos-o din dispozitiv, iar echipajul medical prezent la ceremonie i-a acordat primul ajutor.

Cadrul militar a fost transportat ulterior la spital pentru investigații. Potrivit Administrației Prezidențiale, starea femeii este stabilă.