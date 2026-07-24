Video Momentul când o tânără din Garda de Onoare leșină chiar în fața lui Nicușor Dan
Momente tensionate la Palatul Cotroceni, în timpul ceremoniei oficiale de primire a președintei Indiei.
O femeie din Garda de Onoare a leșinat chiar în timpul protocolului, în fața delegațiilor oficiale.
Colegii au intervenit imediat și au scos-o din dispozitiv, iar echipajul medical prezent la ceremonie i-a acordat primul ajutor.
Cadrul militar a fost transportat ulterior la spital pentru investigații. Potrivit Administrației Prezidențiale, starea femeii este stabilă.
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