Se deschide Bursa cartonașelor cu fotbalişti, în fiecare weekend, în Parcul Cişmigiu din Bucureşti. Zeci de microbişti, de la cei mai mici, până la veterani, schimbă, vând, cumpără ca să-şi completeze albumele de la Campionatul Mondial. Se fac liste, se strigă dublurile, iar copiii care ne-au experienţa negocierii, îşi trimit în loc părinţii.

"Portugalia cinci, dacă ne puteţi ajuta Canada 18? Canada. Cazaru 7"

Zeci de copii, părinţi şi bunici îşi dau întâlnire la sfârşit de săptămână în Parcul Cişmigiu din Bucureşti. Vin pregătiţi, cu albume şi teancuri de cartonaşe. Le înşiră pe mese sau pe jos, ca la piaţă, apoi începe târguiala. Schimbă, vând sau cumpără simbolurile Campionatului Mondial.

"Am rămas şi fără bani, am rămas şi fără răbdare, e complicat aici. Uite, 13 lei toţi banii? Şi ce puteţi să faceţi cu ei? Maxim 13 stickere. Bani nu prea mai am, mai am cartonaşe, am făcut rost de un leu"

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Angelo are 13 ani şi a început să colecţioneze stickere după ce a primit în dar un album.

"Mi-a luat câteva luni. Plus că aici l-am terminat, în Cişmigiu, pentru că îmi luam în continuu pachete și îmi picau numai dubluri. Și am venit aici și mi-am completat albumul", spune Angelo, colecţinar.

Colecţionarii vând dublurile şi fac tranzactii în parc de săpămâni bune

Vine de patru săptămâni în Cişmigiu, a început să-şi vândă dublurile şi au fost weekenduri în care a câştigat şi câteva sute de lei.

"Ronaldo ăsta costă cam 70-80 de lei. Neymarul ăsta 90-100, Mbappeul ăsta vreo 70, aceasta nu e mai mult de 50 de lei", menţionează copilul.

A făcut cele mai multe tranzacţii cu Florin Neacşu, un vechi colecţionar care are piese valoroase şi râvnite de toţi. De când e copil, adună albumele de la campionatele mondiale.

"Am multe albume acasă cincizeci, şaizeci de albume Sunt anii 70, 74, 78, alea sunt mai greu nu prea le are oricine Astea sunt din Qatar, de la Campionatul mondial trecut", explică Florin Neacşu, colecţionar.

Copiii îşi fac liste de acasă cu lipsurile din colecţie şi dacă nu pot veni ei, îşi trimit părinţii să negocieze.

"Am plecat la vânătoare cu listă făcută, pregătit tot. Am strâns destule azi, destul de multe am găsit şi diseară cu el le lipim în album. Sunt deja la al doilea album, primul este al lui, al doilea este pentru mine. Mai am un teanc cât de cât măricel pe care vreau să-l vând. Aici am multe cartonaşe mai rare, care se vând mai scump cu echipe de fotbal, care au câștigat din anii trecuți. Jucătorul favorit este Yamal. Din străinătate, echipa favorită este Real Madrid și din țară este FCSB", spun oamenii.

Istoria stickerelor a început în 1970, odată cu turneul din Mexic şi a luat amploare după anii 80.