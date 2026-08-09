Un zvon lansat de tabloide şi amplificat de reţelele de socializare a provocat o isterie în masă pe insula Maderira din Portugalia. Mii de persoane s-au înghesuit în piaţa din faţa Catedralei din Funchal pentru a asista la nunta super-starului Cristiano Ronaldo. Evenimentul nu a mai avut loc, dar un cuplu local a avut parte de surpriza vieţii.

Peste două mii de oameni s-au adunat în oraşul natal al lui Cristiano Ronaldo de la primele ore ale dimineţii pentru o nuntă care fusese anunţată la ora 3 după amiază. În mulţime au fost jurnalişti de la marile publicaţii, copii care purtau tricourile fotbalistului portughez şi turişti veniţi din toată Europa.

"Cristiano Ronaldo se căsătorește astăzi. Am reușit să ne asigurăm un loc foarte frumos aici, în fața catedralei din Funchal. Mai este o oră și murim în soarele arzător", a spus un internaut.

Apariţia unui Rolls Royce în care se zărea o femeie îmbrăcată în rochie de mireasă a adus mulţimea la extaz. Sute de persoane s-au repezit spre vehicul pentru a o filma pe celebra Georgina Rodriguez, partenera de viaţă a lui Ronaldo.

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Surpriză însă - din maşina de epocă au coborât doi localnici, Nicole şi Fabio. A fost, de altfel, singura nuntă a zilei la catedrala din Funchel, spre dezamăgirea influencerilor aflaţi la faţa locului.

"Suntem lângă catedrala principală unde trebuia să aibă loc nunta lui Ronaldo. Nunta a avut loc, dar nu a fost nunta lui Christian Ronaldo", a spus alt internaut.

De altfel, la ora la care preotul oficia căsătoria, Georgina Rodriguez posta o fotografie de pe plajă. Ştirea l-a amuzat şi pe căpitanul naţionalei portugheze - Cristiano Ronaldo a răspuns cu râsete la postarea care relata despre confuzie.

Deşi starul formaţiei al-Nassr nu a confirmat niciun moment că urmează să facă nuntă, presa internaţională dă evenimentul ca sigur de două săptămâni.

Iar acesta nu este singurul zvon care a avut efecte neaşteptate în ultima perioadă. Zeci de mii de imigranţi au luat cu asalt enclava spaniolă Ceută după apariţşia informaţiei că frontiera s-a deschis şi că au drum liber spre Europa.