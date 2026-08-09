O tânără de 19 ani a fost la un pas să-și piardă viața după ce a traversat calea ferată cu căştile în urechi. Tânăra a fost acroșată de tren, în gara din Mangalia. Medicii şi specialiştii în siguranţă rutieră spun că purtarea căştilor în timp ce traversăm strada ne reduce grav reflexele.

Cu căștile în urechi și muzica dată la maximum, Gabriela a traversat șinele de cale ferată fără să se asigure. Nu a auzit trenul.

Fata de 19 ani venea din cartier. Pentru a nu ocoli a trecut pe aici însă fără sa se asigure, trenul care circula cu o viteza redusa pentru ca intra in trenul din Mangalia a acrosat-o si a proiectat-o sub garnitura.

Ce a salvat-o pe fată de la moarte

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Un detaliu a făcut diferența dintre viață și moarte: trenul mergea cu spatele, iar tânăra a fost lovită de ultimul vagon. Salvatorii au chemat în ajutor un elicopter SMURD.

"Pacienta a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Mangalia, de unde, ulterior, la solicitarea medicilor de acolo, aceasta a fost transferată cu elicopterul SMURD la Unitatea de Primiri Urgențe Constanța, pentru investigații suplimentare", explică Adrian Pisică, SAJ Constanta.

"Mecanicul de locomotivă a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ", menționează Andreea Ambrozie, purtător de cuvânt la IPJ Constanța.

Nu e primul caz de acest fel. În urmă cu câteva luni, o femeie din Bistriţa şi-a pierdut viaţa în acelaşi mod: lovită de tren, cu căştile în urechi, în drum spre serviciu. Iar anul trecut, în Bacău, o minoră de 17 ani a fost lovită mortal de un tren de călători. Potrivit specialiştilor, atenţia pietonilor scade până la 70% atunci când ascultă muzică.

"Sunt nenumărate cazurile, umblă pe mijlocul liniei și nu aud. Inconstientă, dacă nu ești conștient, cum să mergi aşa. Ca și cum m-aş duce eu pe autostradă cu căștile în urechi", spune un bărbat.

În cauză a fost întocmit dosar penal. Potrivit unui studiu, în toată lumea, numărul accidentelor în care sunt implicaţi pietoni care ascultă muzică sau folosesc telefonul în timp ce traversează a crescut de trei ori în ultimii şase ani.