Legenda ambulanţei negre, care răpeşte copii ca să le fure organele, e la fel de periculoasă şi astăzi, după decenii întregi în care a provocat isterie şi situaţii halucinante. Pe o şosea din Cluj, o salvare a fost atacată cu bâte, topoare și pietre, deşi avea un pacient înăuntru. Câţiva copii, care au văzut un clip cu informaţii false pe reţelele sociale, şi-au alertat părinţii. Apoi, a început asaltul. Salvatorii au povestit în exclusivitate pentru Observator că şi-ar fi putut pierde viaţa. După ce au scăpat, soferul ambulanţei a gonit aproape orb spre spital. Autorităţile condamnă atacul şi vorbesc acum despre necesitatea unei legi împotriva dezinformării.

Un zvon, un atac înfiorător și un pericol uriaș.

"Amândouă mașinile au blocat în față. El a apucat să întoarcă. De ne bloca față-spate, ne omora!", este mărturia șocantă a medicului de pe ambulanța atacată.

Încă în stare de șoc, femeia ne-a povestit în exclusivitate filmul evenimentelor. Echipajul a fost chemat la un caz în localitatea Recea-Cristur. Pe drum, a cerut indicații despre adresă unor tineri. Aceștia însă le-au spus părinților că i-a oprit o așa-zisă ambulanță neagră. Fără să știe ce îi așteaptă, medicii și-au continuat drumul. Însă, la întoarcere, cu pacientul în autospecială, mai multe mașini le-au blocat calea. Apoi, a început asaltul.

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"S-au dat toți jos din mașină cu pari, cu topoare. Ei au ajuns lângă ambulanță și au început să lovească mașina cu parii, cu topoarele. Pe partea lui, unul dintre ei au aruncat din nou cu, acum știu să vă spun că cu o piatră, pentru că am găsit-o sub mine", a povestit medicul.

Bolovanul a făcut geamul țăndări, iar șoferul salvării a fost rănit grav în zona ochilor. A reușit totuși să întoarcă și să se îndepărteze de grupul furios.

"Am întors ambulanța și am luat-o spre Cluj, mi-au ieșit alți indivizi în față pe lângă cei care au blocat drumul și atunci am fost eu rănit. A intrat în sala de operație cu mine de urgență și a pus aproximativ nouă fire pe cornee. Sunt oarecum cu vederea afectată. Ca prin ceață am venit până la Cluj", a povesit Florin Cîmpean, ambulanțier.

Cei din echipaj au sunat la 112 ca să ceară ajutor. Spun inclusiv că ar fi încercat să oprească la două secții de poliție din zonă, dar nu era nimeni. Mascații i-au ridicat de acasă pe cei care au fost în spatele atacului.

Mai multe persoane din localitatea unde a avut loc incidentul au fost aduse la audieri la Poliția Dej. Trei dintre bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, au fost reținuți și urmează să fie prezentați și în fața unui judecător de drepturi și libertăți.

Pagubele materiale pot duce la efecte în cascadă. Ambulanța era una nouă.

"Acei 12-13 pacienți critici o să aibă întârzieri sau o să fie transferați pe alte mașini. Vă dați seama că era vârful de lance acolo, în Dej. Ar trebui să fie făcut ceva cu această dezinformare și știu că este acea lege a dezinformării. Mi se pare că ne-am întors puțin în secolul al XVI-lea", a declarat Horia Simu, directorul Serviciului de Ambulanță Cluj.

Isteria a pornit după ce mai multe clipuri despre așa-numitele "ambulanțe negre" au devenit virale pe rețelele sociale.

"A venit fugind acasă și a zis că ne fură copiii. Toți copiii au fost pe drum. Să le ia organele din ei", a mărturisit mama unui suspect.

"Precizăm că în România nu sunt și nu au fost înregistrate astfel de cazuri. Ambulanțele sunt folosite pentru a salva vieți. O informație poate provoca panică și teamă", a transmis Iulian Timșa, purtător de cuvânt IPJ Cluj.

Și Ministerul Sănătății condamnă atacul care, spun oficialii, este alimentat de speculații iresponsabile."

"Acest lucru este total inadmisibil. Noi, la nivelul ANCOM și la nivelul CNA, am ridicat aceste probleme și la unele situații s-au luat măsuri. Se pare că continuă să aibă impact minciunile", a declarat Raed Arafat, şeful DSU.

"Nu avem niciun fel de toleranță față de violența care este adresată personalului medical. Recentele modificări legislative care au înăsprit pedepsele pentru cei care agresează personalul medical sunt un lucru foarte bine venit", a precizat Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor.

Legenda urbană a „ambulanței negre” a apărut în Europa de Est încă din 1960. Inițial, se vorbea despre o Volga neagră, dar mitul a fost propagat în diverse forme de-a lungul anilor.

"Este o teorie clasică a conspirației. Să știți că ea este mult mai răspândită decât credeți. Are perioade în care se manifestă, e ca o epidemie", a explicat sociologul Dan Petre.

Legenda s-a propagat și în țări precum Rusia, Polonia, Cehoslovacia, Belarus, Mongolia, Ucraina și Ungaria.