Industria care are nevoie disperată de angajaţi tineri. Nu ai nevoie de facultate pentru salarii cu şase cifre

O meserie esenţială pentru industria aviatică se confruntă cu o lipsă tot mai mare de personal, iar pentru tinerii din Generaţia Z poate deveni o carieră extrem de bine plătită, fără să fie nevoie de o diplomă universitară. Tehnicienii de mentenanţă aviatică pot ajunge, în anumite cazuri, la venituri de peste 250.000 de euro pe an, însă jobul nu este deloc uşor: presupune muncă în frig sau caniculă, zgomot puternic pe pistă şi contact permanent cu mirosul de combustibil.

Muncitor care inspectează un motor de aeronave ușoare - Shutterstock

Aeroporturile au ajuns să reflecte tot mai clar presiunea asupra sistemului aviatic, scrie Fortune. Lipsa controlorilor de trafic aerian, cozile lungi la controalele de securitate din timpul blocajelor guvernamentale, dar şi accidentele şi incidentele evitate în ultimul moment au reaprins discuţiile despre siguranţă.

Există însă şi o altă categorie de angajaţi fără de care avioanele nu ar putea zbura la timp: tehnicienii de mentenanţă. Iar şi aici lipsa de personal este tot mai gravă.

Industria va avea nevoie de sute de mii de tehnicieni

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Aproximativ 83% dintre tehnicienii din domeniu ar urma să se pensioneze sau să părăsească profesia la nivel global în următorul deceniu, potrivit CAE Aviation Talent Forecast 2025.

Până în 2034, industria va avea nevoie de aproximativ 416.000 de noi tehnicieni de mentenanţă pentru aeronave în întreaga lume.

Jason Pfaff, CEO al Aviation Institute of Maintenance, spune că una dintre marile probleme este faptul că meseria este prea puţin cunoscută.

"Există în prezent un deficit foarte mare de mecanici de aviaţie în ţara noastră (n.r. SUA)", a declarat Jason Pfaff pentru Fortune. "Avem, în medie, doar aproximativ jumătate din numărul de mecanici instruiţi şi certificaţi de care avem nevoie."

Pentru a acoperi această lipsă, mai multe şcoli de profil, inclusiv Aviation Institute of Maintenance, oferă programe de pregătire de 21 de luni, la costuri mult mai mici decât cele ale unei facultăţi de patru ani.

După terminarea cursurilor, cei care promovează examenele FAA Airframe and Powerplant, cunoscute drept A&P, devin, spune Pfaff, "unii dintre cei mai căutaţi oameni din industria aerospaţială".

În funcţie de campus, rata de angajare a absolvenţilor AIM este, în medie, de aproximativ 73%.

Veniturile pot trece de 250.000 de euro pe an

Meseria vine însă şi cu multe dificultăţi. Tehnicienii lucrează adesea în condiţii meteo extreme, în zgomotul puternic al pistelor şi în mirosul gazelor şi al combustibilului de avion.

Salariile pot fi însă foarte mari.

În Statele Unite, venitul median pentru astfel de posturi este de aproximativ 68.400 de euro pe an, potrivit Bureau of Labor Statistics.

Pe măsură ce capătă experienţă şi fac ore suplimentare, tehnicienii pot ajunge rapid la salarii de şase cifre. În unele cazuri, venitul total poate ajunge la aproximativ 259.600 de euro sau chiar mai mult, potrivit Biancăi Miller, tehnician avionist la Newark Liberty International Airport.

"Oportunităţile sunt nelimitate", declara anterior Bianca Miller pentru sursa citată. "Până la urmă, chiar nu există o alegere greşită."

Meseriile tehnice au fost lăsate în plan secund

Lipsa tehnicienilor de mentenanţă aviatică se vede deja pe aeroporturile din Statele Unite.

La Pittsburgh International Airport, de exemplu, extinderea activităţii American Airlines urma să ducă la creşterea numărului de posturi în mentenanţă de la aproximativ 360, la finalul lui 2024, la aproximativ 600 în 2025, potrivit directoarei aeroportului, Christina Cassotis.

Ea spune că aeroportul nu a avut probleme în găsirea sau păstrarea tehnicienilor pentru aeronave, însă s-a lovit de lipsa generală de muncitori calificaţi.

Când a început construcţia noului terminal, în 2021, nu existau suficienţi muncitori în regiune pentru a susţine proiectul.

"Cred că, în ultimii ani, am pus prea mult accent pe facultate ca fiind alegerea potrivită pentru cei mai mulţi, iar meseriile tehnice nu au primit atenţia pe care o merită ca alternativă viabilă", a spus Christina Cassotis.

Ford şi Nvidia avertizează că lipsesc muncitorii calificaţi

Problema nu se limitează la industria aviatică.

CEO-ul Ford, Jim Farley, a avertizat şi el că Statele Unite se confruntă cu o lipsă serioasă de oameni pentru meseriile practice.

"Avem probleme în ţara noastră. Nu vorbim suficient despre asta", a declarat Jim Farley în 2025, în podcastul Office Hours: Business Edition.

"Avem peste un milion de locuri de muncă neocupate în domenii esenţiale: servicii de urgenţă, transport rutier, fabrici, instalatori, electricieni şi meseriaşi. Este o problemă foarte serioasă."

Lipsa muncitorilor calificaţi riscă să afecteze inclusiv dezvoltarea rapidă a centrelor de date pentru inteligenţa artificială.

"Dacă eşti electrician, instalator sau tâmplar, vom avea nevoie de sute de mii de astfel de oameni pentru a construi toate aceste fabrici", declara CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, pentru Channel 4 News din Marea Britanie, în 2025.

"Meseriile calificate vor avea parte de un adevărat boom în fiecare economie. Va trebui să dublezi, să dublezi şi iar să dublezi în fiecare an."

Tot mai mulţi tineri aleg şcolile profesionale

Tinerii par să fi început deja să se uite mai atent la astfel de meserii.

Înscrierile la instituţiile publice cu programe profesionale de doi ani au crescut cu aproape 20% între 2020 şi 2025, potrivit National Student Clearinghouse.

În domeniul mentenanţei aviatice, Aviation Institute of Maintenance a înregistrat în ultimii ani o creştere de aproximativ 40% a numărului de aplicaţii venite din partea tinerilor din Generaţia Z.