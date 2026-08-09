In Constanţa, s-a dechis o anchetă după ce un elicopter a aterizat în curtea unui centru de echitație pentru a prelua o tânără. Pare că ar fi fiica unui cunoscut om de afaceri din judeţ. Totul s-ar fi întâmplat fără știrea sau acordul complexului. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă elicopterul a provocat mai multe pagube materiale. Oamenii legii au deschis un dosar penal și continuă cercetările în acest caz.

"Vin elicoptere și nu anunță, totul e distrus, totul e distrus. Șezlonguri zburate în piscină peste copii, peste toată lumea, așa ceva este inadmisibil, nu se poate, cineva trebuie să răspundă. Copii speriați, lume panicată, șezlonguri zburate în cap, așa ceva nu", spune o persoană.

Incidentul s-a produs în curtea clubului ecvestru Black Sea Horses din Culmea. Aparatul de zbor ar aparţine omului de afaceri Jean Paul Tucan şi ar fi aterizat scurt pentru a o lua pe fiica acestuia.

Elicopterul ar fi provocat pagube pe terasa clubului

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"Astăzi, în jurul orei 15.00, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Ovidiu au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în incinta unui complex/centru de echitaţie din zona localităţii Culmea, ar fi aterizat un elicopter, care ar fi provocat mai multe pagube materiale", anunţă, duminică, IPJ Constanţa.

Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că aeronava privată ar fi aterizat în interiorul complexului, provocând distrugeri la mai multe bunuri ale persoanelor care se aflau în proximitate.

"De asemenea, din primele verificări a rezultat că pilotul elicopterului ar fi aterizat şi decolat în incinta societăţii menţionate, fără acordul sau înştiinţarea conducerii complexului. Menţionăm că, din informaţiile primite până la acest moment, nicio persoană nu a fost vătămată", a mai transmis sursa citată.

În cauză a fost întocmit dosar penal, poliţiştii încercând să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul.