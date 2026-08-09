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Video Bărbatul care a provocat 3 incendii într-o singură noapte în Capitală a fost prins. Nu este la prima abatere

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Ana Grigore | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.08.2026, 20:31 | Modificat la 09.08.2026, 20:31

Bărbatul care a aprins trei focuri într-o singură noapte, într-un cartier din Capitală, a fost prins de poliţişti. Are 39 de ani şi este recidivist.

Individul a fost prins azi noapte de polițiști. A fost depistat în Ilfov și dus direct la audieri. În faţa anchetatorilor, nu a recunoscut că el este autorul incendiilor, însă camerele de supraveghere ridicate de polițiști îl contrazic.

Bărbatul este cercetat cu privire la faptul că, în mai puțin de o oră, a provocat trei incendii într-un cartier din sectorul 6 al Capitalei. Mai întâi a aprins mai multe ambalaje depozitate în spatele unui bloc, apoi o motocicletă, iar ulterior a dat foc unor gunoaie, în ușa unui bloc.

Bărbatul a mai fost implicat în cazuri similare

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A fost reținut pentru 24 de ore și ulterior, arestat pentru 30 de zile. La această decizie a judecătorului a cântărit și faptul ca bărbatul a mai fost implicat în cazuri similare în urmă cu câțiva ani.

Anchetatorii verifică în continuare toate probele și încearcă să stabilească care a fost motivul acestor incendii.

Ana Grigore
Ana Grigore
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