Descoperire şocantă într-o locuinţă din judeţul Constanţa. Reprezentanţii Direcţiile Sanitare Veterinare au găsit în locuinţa unei femei mai multe cadavre de câini şi pisici, iar în curtea sa animale ţinute în condiţii cumplite, în mizerie şi fără mâncare. Autorităţile au deschis acum o anchetă.

Câinii găsiți în viață au fost preluați și duși la un adăpost, unde primesc tratament și sunt hrăniți corespunzător. Potrivit polițiștilor, animalele se aflau într-o stare deplorabilă.

Totul a pornit de la o postare pe rețelele de socializare, în care erau prezentate condițiile inumane în care erau ținute animalele.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au mers la locuința din comuna Bărăganu, județul Constanța. Acolo au găsit animale moarte și o cantitate mare de deșeuri și mizerie.

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Localnicii susțin că femeia aduna câini și pisici de pe stradă sub pretextul că le salvează. Ulterior, solicita donații prin intermediul rețelelor de socializare. Potrivit acestora, după ce primea banii, femeia nu mai răspundea celor care doreau informații despre starea animalelor sau îi bloca.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru uciderea cu intenție a animalelor.