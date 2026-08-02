Prima încercare de a devia apele braţului Bala către centrala nucleară de la Cernavodă a eşuat. Planul armatei era să arunce în aer o stâncă şi să schimbe cursul apei cu ajutorul unor barje scufundate. Cele 30 de kilograme de dinamită folosite de militari nu au clintit, însă, roca. Operaţiunile se reiau mâine. Până atunci, toată lumea stă cu ochii pe cotele apelor Dunării. Dacă fluviul mai scade 10 centimetri, singurul reactor care încă funcţionează la Cernavodă va fi şi el oprit. Iar criza energetică s-ar putea să se vadă şi în casele noastre.

Două explozii controlate au efectuat azi specialiştii Forţelor Navale pe malul Dunării. Prima, la care au utilizat 5 kilograme de dinamită, a testat, practic, rezistenţa stâncii. La a doua, care ar fi trebuit să îndeplinească misiunea, o încărcătură de 30 de kilograme de expozibil a fost plasată de scafandri la 6 metri sub apă.

Cum încearcă armata să devieze apa spre Dunărea Veche

"Aşteptările noastre au fost să dizlocăm stânca Pârjoaia. Acest lucru nu s-a întâmplat. Vom mări gradual încărcătura de explozibil şi am convingerea că mâine vom reuşi să rupem această stâncă", a afirmat Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Navale.

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Stânca Pietroasa, de opt metri înălţime şi 6 metri grosime, formează un cot natural care împinge apa Dunării către braţul Bala. Odată îndepărtată roca, specialiştii de la Apele Române speră ca fluviul să îşi mute debitul principal către Dunărea Veche, cursul de apă de care depinde centrala de la Cernavodă.

"Pe măsura executării acestor etape se observă de cei de la Apele Române cât din calculul pe care l-au făcut iniţial se şi potriveşte realităţii", a declarat Radu Miruţă, ministrul Apărării.

Suplimentar, un baraj format din patru barje scufundate va fi montat temporar pe braţul Bala, pentru a ajuta la devierea apei.

"Aceste forțe mobilizate vor lucra umăr la umăr pentru a realiza acest prag submers pe brațul Bala, cu speranța că până marți îl vom avea realizat", a mai spus Marcel Neculae.

Cernavodă, la 10 centimetri de pragul critic

Dunărea, în dreptul centralei de la Cernavodă, are acum cota de 2 metri şi 5 centimetri. O scădere de încă 10 centimetri ar însemna închiderea unicului reactor rămas în funcţiune. Dacă asta se va întâmpla, România va pierde, într-o singură clipă, 10 la sută din energia pe care o produce. Asta în condiţiile în care suntem deja nevoiţi să importăm curent ca să asigurăm consumul de seară.

"Noi vom creşte cu câţiva centimetri cota prin aceste mijloace pe care le întrebuinţăm în aceste zile, dar seceta continuă şi se poate întâmpla ca ce facem noi acum să fie de folos doar câteva zile. Dar e un mare câştig şi câteva zile", a afirmat ministrul Apărării.

"Situaţia cea mai rea care s-ar putea întâmpla, dar, încă odată, e doar un scenariu, nu ne îndreptăm în acest moment către acea situaţie, la orele de vârf să trebuiască să decuplăm anumiţi consumatori industriali", a spus Cristian Bușoi, secretar de stat în ministerul Energiei.

Prognozele arată că Dunărea va continua să scadă şi în următoarele două săptămâni. Şi este posibil să atingă un minim istoric. Asta afectează şi navigaţia.

Mai multe barje eşuate în dreptul podului Anghel Saligny au fost filmate de un şofer şi trimise pe Fii Observator.