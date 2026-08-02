LOTO 6/49 duminică 2 august 2026. Numerele câştigătoare de azi

LOTO 6/49. Duminică, 2 august, are loc o nouă extragere loto. Românii vor avea din nou șansa de a câștiga premii de milioane de lei. Cel mai mare report se înregistrează la Loto 6/49, unde premiul de categoria I a depășit 46,57 milioane de lei.

Duminică, 2 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la tragerile loto precedente, Loteria Română a acordat 29.840 de câștiguri în valoare totală de peste 2,89 milioane de lei.

Rezultate Loto 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 2 august

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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Report la Loto 6/49, la categoria I, de peste 8,89 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,57 milioane de lei (peste 8,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,54 milioane de lei (peste 677.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,80 milioane de lei (peste 535.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 543.000 de lei (peste 103.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 902.400 de lei (peste 172.300 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 332.700 de lei (peste 63.500 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

La tragerea Noroc de duminică, 26 iulie, la categoria a III-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 174.132,24 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Satu Mare.

La tragerea Loto 6/49 de duminică, 26 iulie, la categoria a II-a s-au înregistrat opt câștiguri a câte 60.451,76 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Cluj-Napoca, Năvodari, Podu Iloaiei – județul Iași, Vaduri – județul Neamț, Focșani, București.

Rezultate Loto 6 din 49. Numerele loto câştigătoare joi, 30 iulie