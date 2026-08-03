Există riscul ca România să rămână fără energie electrică? Secretar de stat: Populaţia nu va avea de suferit

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi susţine că nu există niciun scenariu în care populaţia României să rămână fără energie electrică. Potrivit acestuia, producţia internă este stabilă şi poate acoperi, cel puţin, consumul de electricitate al gospodăriilor.

Cristian Buşoi a fost întrebat, luni, dacă există riscul unor pene de curent electric pe scară largă pe fondul crizei producţiei de energie electrică.

"Trebuie să înţelegem că penele de curent nu au legătură cu cantitatea de electricitate care este disponibilă. Pe problemele pe care le avem în regiune, situaţia din Ungaria care este extrem de serioasă, aproape jumătate din capacitatea lor este închisă, şi tot ceea ce experimentăm în regiune, efectele pot fi în două direcţii: preţuri mari pentru că cantităţile disponibile sunt din ce în ce mai puţine şi din legile economiei de piaţă preţurile cresc mai ales pe pieţele SPOT şi situaţia în care am fi nevoiţi să deconectăm consumatorii industriali.

Nu se va ajunge la populaţie, nu există în niciun scenariu ideea că populaţia va avea de suferit, nu va avea curent din această situaţie, cel puţin cât să alimentăm populaţia există producţie internă stabilă: centralele pe cărbune, centralele pe gaz, în timpul zilei şi spre după-amiază cele fotovoltaice, avem cele eoliene care şi-au redus mult din cauza caniculei, din acest punct de vedere lucrurile sunt clare", a afirmat secretarul de stat din Ministerul Energiei.

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"Autorităţile nu iau în calcul restricţii, întreruperi sau raţionalizări"

Potrivit acestuia, autorităţile "nu iau în calcul" eventuale "restricţii, întreruperi sau raţionalizări" privind consumul de energie electrică de către populaţie, ci au lansat „rugăminţi şi apeluri" privind gestionarea eficientă a consumului.

El a catalogat drept "teorii ale conspiraţiei care o parte nu sunt chiar întâmplătoare" informaţiile de pe reţelele de socializare privind eventuale restricţii sau întreruperi ale furnizării de energie electrică spre consumatorii casnici.

Buşoi, despre eventualele pene de curent

El a explicat că eventualele pene de curent pot avea legătură cu problemele din reţelele de distribuţie precum supraîncărcări sau incendii de vegetaţie uscată care pot afecta echipamente care nu au fost retehnologizate.

"Aici, din dialogul pe care îl am cu specialiştii de la Dispeceratul Energetic, dar şi cu cei de la reţeaua de distribuţie, e important să facem un apel către populaţie să lase echipele de intervenţie atunci când apar probleme cu vegetaţia, cu anumite echipamente care sunt afectate, să poată să lucreze, că sunt situaţii în care pur şi simplu oamenii refuză să îi lase să verifice, evident că nu pot intra pe anumite proprietăţi fără acordul proprietarului", a mai spus Buşoi.