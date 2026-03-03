Tot mai multe femei amână momentul maternităţii în favoarea carierei şi a stabilităţii financiare, însă biologic timpul nu ţine pasul cu planurile personale. Despre subiectul infertilităţii a vorbit şi medicul specialist în obstetrică-ginecologie Irina Matei, în cadrul ediţiei de marţi Observator 16, într-un interviu cu Teodora Tompea.

Este realitatea zilelor noastre de a pendula între carieră și familie, de a ne apuca să facem copii mult mai târziu. Există însă și soluții, pentru că, ajunsă la 40 de ani, totuși poți să ai o altă poveste. Care ar fi aceste soluții pentru femeile care poate că se află în situația descrisă?

"Trăim într-o epocă în care noi încercăm să împingem cât mai mult partea fertilității și partea maternității și nu e nimic de judecat aici. Fiecare dintre noi are planurile ei. Dar ce cred că este important în acest subiect este informarea: informarea întregii populații că, deși noi ne dorim să împingem vârsta la care să devenim mame cât mai mult, fertilitatea nu urmează această dorință a noastră. Și, într-adevăr, așa cum spuneam, vârsta este foarte importantă, inclusiv vârsta partenerului. De la 35 de ani, fertilitatea noastră scade brusc" a explicat, la Observator 16, dr. Irina Matei.

Dar e o poveste care include și bărbații. Adică nu este o situație care se aplică doar femeilor, pentru că și bărbații pot fi expuși aceluiași risc.

Irina Matei: Fertilitatea scade și la bărbați, odată cu înaintarea în vârstă, dar este mult mai importantă scăderea fertilității la femei față de bărbați. Nu înseamnă că ei au descoperit elixirul tinereții, dar este mult mai important, atunci când vorbim de un prognostic și de reușita unei sarcini, primul lucru pe care îl luăm în calcul este vârsta partenerei.

Vorbim de un lucru biologic care se întâmplă, această rezervă ovariană care scade în timp. Când, concret, începe să scadă? De la ce vârstă? Dacă există o zonă tampon de care ar trebui să știm?

Irina Matei: Fertilitatea noastră începe să scadă, conform statisticilor, de la vârsta de 35 de ani. De acolo intrăm într-o zonă cu risc, o zonă în care știm că fertilitatea scade brusc. Ea scade, însă, încetul cu încetul, încă de când ne naștem. Fertilitatea noastră este afectată în sensul că pierdem din rezerva ovariană deja din momentul în care ne naștem, apoi, la începutul pubertății, pierdem din această rezervă ovariană, pentru că este o rezervă finită, din care consumăm lună de lună. Într-adevăr, de la 35 de ani, studiile arată că AMH-ul și rezerva noastră ovariană scad brusc.

"De aceea spun că este o zonă de risc în care deja nu mai putem aprecia. Sunt paciente care mă întreabă: am 35 de ani, oare să-mi fac griji? Da, intrăm într-o zonă cu risc în care nu mai putem prezice cât de repede scade rezerva ovariană, care sunt șansele de a mai rămâne gravidă natural sau chiar printr-o procedură de fertilizare in vitro" a mai spus, în cadrul ediţiei Observator 16 de marţi, dr. Irina Matei.

Sunt și alți factori care contribuie la asta?

Irina Matei: În primul rând, decizia pacientei de a amâna. Asta este cel mai important lucru. Iar apoi, bineînțeles, sunt o grămadă de factori de care noi trebuie să ținem cont și pentru sănătatea noastră, dar și pentru sănătatea reproductivă, de la modul în care mâncăm până la stilul de viață.

Dacă ați avea o fiică sau dacă ați avea o pacientă acum de 28, până în 30 de ani, ce i-ați spune să facă?

Irina Matei: I-aș spune să se bucure de viață, în același timp să fie hotărâtă și să știe ce își dorește.

