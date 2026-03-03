Frontierele României intră în era digitală. Ştampila din pașaport începe să dispară, iar în locul ei apare un sistem electronic care înregistrează automat fotografia și amprentele celor din afara Uniunii Europene. Noul mecanism funcționează deja în toate punctele de trecere a frontierei externe.

Sistemul european de intrare-ieșire înlocuiește ștampila clasică cu o înregistrare electronică.

Implementarea programului a început în luna octombrie, iar de ieri toate frontierele sunt dotate cu aproape 650 de dispozitive fixe şi mobile pentru scanarea şi amprentarea străinilor din afara Uniunii Europene care intră şi ies din ţară.

Principalii beneficiarii vor fi cetăţenii din Republica Moldova, care vor sta mai puţin la vămă.

"La prima intrare, sunt colectate datele biometrice necesare creării unui dosar individual, iar la călătoriile ulterioare, verificarea se va realiza automat. În acest fel, înlocuirea ștampilelor aplicate manual cu înregistrarea electronică va contribui la reducerea timpului de procesare", a explicat Cornel Stoica, Şeful Poliţiei de Frontieră.

Sistemul calculează și durata şederii - cel mult 90 de zile într-un interval de 180.

Până pe 10 aprilie, ștampila va fi aplicată în paralel cu scanarea persoanelor. După această dată, controlul devine complet digital. Programul este finanţat de Comisia Europeană şi se aplică în toate statele membre.

