Clipe dramatice pentru mii de români blocaţi de trei zile în mijlocul războiului din Orient. Pe unii bombardamentele i-au prins în timpul pelerinajului în Israel, pe alţii în timp ce se distrau în extravagantul Dubai. Tot acolo sunt şi 28 de elevi din Focşani, plecaţi în excursie cu clasa. Potrivit MAE, sunt 14.000 de români, în Emiratele Arabe Unite. Primele repatrieri vor avea loc în această seară din Egipt.

Mii de români încearcă de trei zile să fugă din mijlocul bombardamentelor.

Daniela şi George se aflau în Israel, la Mănăstirea Sfântului Sava, când au sunat sirenele de război.

"Au început să ne sune toate telefoanele că este stare de urgenţă şi că ne atacă. Şi în momentul acela s-a luat decizia să ne întoarcem la hotel", a povestit Daniela, româncă blocată în Cairo.

Declaraţiile românilor blocaţi în zonele afectate de război

Şi a început lupta pentru supravieţuire.

"Vedeam cum sunt interceptate. Exploziile erau foarte, foarte violente, îţi dădeau impresia că sunt fix lângă tine. Am fost foarte, foarte speriaţi! Vă spun sincer şi acum îmi tremură mâinile, doar când mă gândesc cum se simţeau acele rachete şi senzaţia pe care o aveam doar când le vedeam deasupra noastră", a adăugat George pentru Observator, român blocat în Cairo.

Pentru ei ruta salvatoare a fost prin Egipt, un drum de 12 ore cu autocarul.

"În drumul spre graniţă se auzeau bombele, la graniţă s-au auzit iar rachetele şi se zguduia pământul", a continuat Daniela.

Primele curse de repatriere: două avioane TAROM spre Cairo

300 de români scoşi din Israel vor fi preluaţi în această seară de primele aeronave Tarom trimise de autorităţile de la Bucureşti pentru repatrieri.

"Zborul nu a putut decola aseară deoarece au fost depăşite orele în care pilotul ar fi putut zbura, însă vor fi cele două zboruri realizate pe parcursul zilei şi nopţii de astăzi", a declarat Oana Ţoiu în cadrul unei conferinţe.

"Două curse speciale operate de TAROM decolează în această seară spre Cairo pentru a aduce acasă românii blocaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Zborurile sunt programate să ajungă la Otopeni la noapte, spre dimineaţă", transmite Cristi Popovici, reporter Observator.

Sunt curse charter organizate la solicitarea autorităţile române. Tarifele sunt de în jur de 300 de euro, de 3-4 ori mai mici decât cele ale zborurilor din aceste zile zile.

Pentru românii prinşi în alte ţări din zonă se încearcă încă găsirea unor soluţii.

Canal special de WhatsApp pentru românii din Orient

"Am decis să lansăm astăzi şi un canal de WhatsApp disponibil cetăţenilor români din Orientul Mijlociu pentru a putea să asigurăm acces mai facil la informaţii. Avem un număr de 14.000 de cetățeni în Emiratele Arabe Unite. Dintre acești 14.000 de cetățeni, avem un număr relativ mic de cazuri de urgență extremă", a mai precizat Oana Ţoiu.

Canalul de WhatsApp - un instrument de sprijin suplimentar pentru a primi rapid, direct pe telefon, informațiile și comunicatele oficiale.

Portalul econsulat.ro - pentru înregistrarea prezenței în regiune și transmiterea solicitărilor de asistență consulară.

Aplicația "Călătorește Informat" - pentru alerte de călătorie actualizate în timp real.

Linii telefonice de urgență - disponibile permanent la nivelul misiunilor diplomatice și al Centralei MAE

Recomandăm cetățenilor români să mențină legătura cu misiunile diplomatice, să urmeze instrucțiunile autorităților locale și să se informeze din surse oficiale pentru coordonarea planurilor de deplasare.

Evitați călătoriile neesențiale pentru următoarele state: Bahrain, Kuweit, Iordania, Qata, și Emiratele Arabe Unite.

MAE reamintește că pentru Statul Israel nivelul de avertisment este 8/9 - Evitați orice călătorie!, iar pentru Iran 9/9 - Părăsiți imediat țara!

Copii români prinși în zona de conflict

În mijlocul războiului sunt şi copii români. 28 de elevi din Focşani erau în "vacanţa de schi" cu profesorii în Dubai. În ziua atacului, grupul era la aeroport dar nu a mai apucat să urce în avion.

"Nici nu avem ce face, dacă ne credeţi, nu avem nicio posibilitate, adică dacă erau în state mai apropiate sau aia, ajungeam la ei cu maşini. Am discutat şi la Consulat, mai mult de atât trebuie să aşteptăm", a subliniat Aurel Boţu, tatăl unui copil aflat în excursie în Dubai.

Paradisul din Dubai s-a transformat în iad pentru mulţi alţi români plecaţi să se bucure de soare.

"Cum să ajung acasă, că spaţiul aerian este închis. Nu aş putea să ajung nici pe cale terestră într-un stat din care să plec ulterior în Europa", a susţinut o tânără turistă aflată în Dubai.

"A căzut o rachetă chiar lângă hotelul nostru, de fapt o bucată de rachetă, nu ştim unde mergem, dar vrem să mergem cât mai departe de locul în care s-a întâmplat asta", a adăugat altă persoană.

"Nu ştiu sigur dacă voi ajunge acasă, nu ştiu exact ce se întâmplă în momentul de faţă, sper doar să se deschidă aeroportul", a afirmat Bogdan Aldea alias Bogdan de la Ploieşti.

Drone pe cer și explozii în apropiere

Costurile de cazare ale celor rămaşi blocaţi în Emirate sunt suportate de autorităţile locale. Câteva companii aeriene şi au reluat astăzi primele zboruri, dar deocamdată sunt limitate.

Angelo este printre românii stabiliţi în Dubai. Povesteşte pentru Observator cum de două zile dronele brăzdează cerul.

"Am auzit o bubuitură extrem de tare. Am văzut cu ochii mei cum s-a dus, nu ştiu, rămăşiţă de dronă sau dronă, ce a fost, cum a căzut, direct a explodat şi parcă eram pe acolo în filme de groază. Vedeam flăcări, pe cer se vedeau o grămadă de interceptări în depărtare, la fel se vedeau cum cad stelele între ghilimele, a fost de infern", a povestit Angelo Cristian, român blocat în Dubai.

Spaţiul aerian e deschis în Egipt, Iordania şi Oman. Afectaţi de războiul din Orient sunt şi mii de români aflați în vacanţă în Indonezia, Cambodgia și Thailanda, care aveau legături de întoarcere acasă prin Orient.

