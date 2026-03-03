Accident teribil, ieri, în Brăila. Un șofer de 37 de ani ar fi trecut pe culoarea roşie a semaforului, a spulberat un pieton aflat pe trotuar și a făcut praf alte două mașini.

Mai mult, a fugit de la faţa locului. Femeia de 59 de ani care aştepta la trecerea de pietoni şi şoferul uneia dintre maşini au fost transportaţi în stare critică la spital. În cele din urmă, şoferul vinovat a fost identificat de poliţişti.

A fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, însă culmea, în urma verificărilor, poliţiştii au descoperit că avea permisul de conducere suspendat. Poliţiştii continuă acum cercetările.

Ce spun polițiștii

La data de 2 martie a.c., în jurul orei 16:30, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că la intersecția dintre strada Griviței și General Eremia Grigorescu a avut loc un accident rutier.

Din primele date obținute se pare că șoferul unui autoturism ar fi pătruns în intersecția semaforizată unde ar fi intrat în coliziune cu alte două autovehicule.

În urma impactului autoturismul a fost proiectat într-un stâlp de electricitate, lovind un pieton.

În urma evenimentului au fost transportați la spital, șoferul unuia dintre autovehiculele lovite și femeia ce se deplasa în calitate de pieton.

Cercetările continuă de către polițiștii aflați în aceste momente la fața locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.

