Sute de locuri de muncă sunt scoase la bătaie în Luxemburg, iar salariile pot ajunge până la 5.600 de euro pe lună, potrivit site-ului Demotivateur.fr .

Ţara europeană care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 € pe lună - Shutterstock

În Luxemburg au fost scoase la concurs 377 de locuri de muncă, bine plătite, pentru persoanele care nu au studii superioare. Printre cele mai căutate meserii la momentul actual este cea de alpinist utilitar, care poate câștiga 18 euro pe oră, lucrând 40 de ore pe săptămână.

Un începător poate primi între 3.200 și 3.500 de euro brut pe lună, iar cei cu experiență pot ajunge până la 5.600 de euro brut pe lună. Deși nu se cere diplomă, angajatorii caută candidați cu experiență de 1-2 ani și abilități specifice, cum ar fi lipsa fricii de înălțime, agiitate pe scări sau acoperișuri, disponibilitatea de a lucra dimineața, seara sau în weekend, permis de conducere categoria B, un vehicul și cunoașterea limbii franceze sau a altei limbi de circulaţie internaţională.

Meseria cere, de asemenea, o bună condiție fizică, deoarece implică ridicarea echipamentului și mișcări repetitive. Munca poate fi periculoasă, desfășurându-se adesea la înălțime, iar pentru acest risc angajații pot primi un bonus suplimentar.

