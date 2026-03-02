Primul stat UE atacat de Iran după izbucnirea războiului. Trump a anunţat cât va dura conflictul

Suntem deja în a 3-a zi de război în Orientul Mijlociu, iar conflictul se extinde. Iranul a atacat prima ţară din Uniunea Europeană şi a ajuns cu războiul la 1.400 de kilometri de România. Sunt 10 state bombardate de regimul de la Teheran şi sute de victime, printre care patru soldaţi americani. Operaţiunea denumită de Statele Unite "Furia epică", iar de Israel "Răgetul Leului" ar putea dura cel puţin o lună, anunţă Donald Trump.

Dronele iraniene au lovit în valuri, Cipru. La ţintă a fost luată baza militară britanică de lângă Limasol, imediat după ce Londra a anunţat că susţine ofensiva americană. Cipru este prima ţară din Uniunea Europeană lovită de riposta iraniană.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Şaizeci de zboruri au fost anulate în Cipru, destinaţie extrem de populară şi în acest moment al anului. Aeroportul din Paphos a fost evacuat de urgenţă. Imediat, Grecia a trimis în sprijin două avioane de luptă şi două fregate, printre care una dotată cu un sistem antidrone.

Articolul continuă după reclamă

Raidurile aeriene fac parte din campania de răzbunare pentru uciderea ayatollahului Khamenei şi pentru bombardamentele lansate de Israel şi Statele Unite, care au făcut 555 de morţi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Preşedinta CE le cere europenilor să fie în gardă

Preşedinta Comisiei Europene a cerut tuturor ţărilor europene să fie în gardă.

"De la energie la nuclear, de la transporturi la migraţie şi securitate, trebuie să fim pregătiţi pentru consecinţele acestor evenimente recente" a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Avertismentul vine în condiţiile în care oficialii iranieni au ameninţat că nu vor negocia cu Statele Unite şi sunt pregătiţi pentru un război de lungă durată. Donald Trump a transmis însă un ultimatum Teheranului.

"Îndemn încă o dată Garda Revoluţionară şi Poliţia Militară Iraniană să depună armele şi să primească imunitate deplină, altfel se vor confrunta cu o moarte sigură" a declarat preşedintele SUA, Donald Trump.

Donald Trump susţine că l-a ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, înainte ca acesta să-l ucidă el.

"Nu noi am început acest război, dar, sub preşedintele Trump, îl vom încheia" a declarat secretarul american al Războiului, Pete Hegseth.

Cât va durea operaţiunea împotriva Iranului

Preşedintele american a explicat că operaţiunea va mai dura cel mult patru sau cinci săptămâni. Până acum, şase baze militare americane au fost lovite, iar patru militari au murit.

"Din păcate, probabil vor mai muri şi alţii, înainte să se încheie. Aşa stau lucrurile. [...[...[…] America le va răzbuna moartea şi le va da cea mai cumplită lovitură teroriştilor care duc un război, practic, împotriva civilizaţiei" a declarat liderul american Donald Trump.

Marile puteri europene, Franţa, Germania şi Regatul Unit, intervin şi ele. Parisul a anunţat că trimite în regiune portavionul Charles de Gaulle.

"(Atacurile - n.r.) ne determină să ne consolidăm postura şi sprijinul defensiv, să fim alături de cei cu care avem tratate de apărare" a declarat preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

Iranul a lovit şi cea mai mare rafinărie din lume, Aramco, din Arabia Saudită, care a fost închisă temporar.

Explozii în UAE, Qatarul opreşte preventiv exporturile de GNL

Explozii au avut loc şi pe o platformă petrolieră din Emiratele Arabe Unite. Mare parte dintre atacuri au vizat infrastructura energetică, iar Qatarul a oprit preventiv exporturile de gaz lichefiat.

"Noi atacăm ţinte americane. [...] Desigur, nu putem ataca teritoriul SUA, aşa că trebuie să ne ocupăm de bazele lor din regiune" a declarat ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi.

În haosul provocat de atacuri, apărarea Kuweitului a doborât din greşeală trei avioane americane. Piloţii au scăpat cu viaţă, după ce s-au catapultat.

În acelaşi timp, zeci de rachete balistice au vizat biroul lui Benjamin Netanyahu şi sediul comandantului forţelor aeriene ale Israelului. Multe au fost interceptate, dar una a lovit oraşul Beer Şeva.

Şi operaţiunea declanşată de Israel şi Statele Unite merge mai departe. Mai multe centre de comandă ale Gardienilor Revoluţiei au fost pulverizate.

Toţi liderii din aşa-numita Axa Terorii au fost eliminaţi, a anunţat oficial armata israeliană. Nu doar liderul suprem al Iranului, Al Khamenei, a fost ucis, ci mare parte din familia acestuia, şeful Statului Major şi alţi înalţi oficiali militari. Soţia ayatolahului a murit şi ea în urma rănilor suferite în atacul de acum 2 zile.

În paralel cu atacurile, liderii iranieni continuă procesul de alegere a unui nou ayatollah. Tranziţia este asigurată acum de un consiliu de securitate format din preşedintele Iranului, ayatollahul Alireza Arafi şi şeful puterii judiciare. Pentru a nu fi eliminaţi, îi folosesc pe iranieni drept scut uman. Şi ar fi mutat întâlnirile într-un spital din Teheran.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰