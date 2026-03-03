Fostul ambasador al Statelor Unite la București critică lipsa unei poziții publice a României în conflictul dintre SUA, Israel și Iran. „Era frumos să fie spus un cuvânt de sprijin”, afirmă diplomatul, referindu-se la ofensiva american-israeliană împotriva regimului de la Teheran.

Fostul Ambasador SUA: "Era frumos" să ne sprijiniţi cu Iranul, România nu are un prieten mai bun decât America - Profimedia Images

„România n-are un prieten mai bun decât America”. Este mesajul transmis de fostul ambasador SUA la București, care consideră că autoritățile române ar fi trebuit să susțină public ofensiva american-israeliană împotriva Iranului.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Observator, fostul ambasador al SUA la București afirmă că, deși Washingtonul nu a cerut ajutor militar sau economic din partea României, ar fi fost de așteptat o declarație publică de sprijin pentru ofensiva american-israeliană împotriva Iranului.

„Nu e o chestie că e ceva care nu mă mulțumește. Aș spune că România și America au o relație specială. România n-are un prieten mai bun decât America. Și aș fi vrut să văd un cuvânt de sprijin pentru ofensiva împotriva Iranului”, a declarat acesta.

Diplomatul susține că operațiunea militară are ca obiectiv „decapitarea regimului clericilor radicali” de la Teheran și eliminarea infrastructurii nucleare și militare iraniene.

Declarațiile vin pe fondul escaladării conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, după atacurile asupra infrastructurii nucleare iraniene și răspunsurile militare din regiune. Washingtonul susține că operațiunea are drept scop neutralizarea riscurilor nucleare și a capacităților militare iraniene.

Iranul a reacționat prin lansări de rachete și drone, unele dintre ele vizând obiective din Orientul Mijlociu. Oficialii americani afirmă că operațiunea va continua până la eliminarea amenințărilor strategice.

Am analizat întreaga situaţie alături de Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite la București

Simona Moloiu: Vă rog să-mi spuneți ce vă nemulțumește, în ce privește poziția statului român legat de ofensiva american-israeliană împotriva Iranului?

Adrian Zuckerman: Nu e o chestie că e ceva care nu mă mulțumește. N-aș spune în felul ăsta. Eu aș spune că România și America are o relație specială. România n-are un prieten mai bun decât America. Și aș fi vrut să văd un cuvânt de sprijin pentru ofensiva împotriva Iranului, care a fost preluată de America și Israel să elibereze poporul iranian de clericii ăștia radicali care au subjugat poporul iranian.

Care e un guvern, acești clerici radicali au un guvern criminal care susțin teroriștii care cășunează, omoară civili, bărbați, femei, copii în jurul lumii. Houthis, Hezbollah, Hamas, Islamic Jihad. Și America s-a decis să pună capac la lucrul ăsta. Și, în opinia mea, toate țările democratice...

Nu le-a cerut America sau Israelul ajutor militar, dar ar fi important un cuvânt de sprijin de la toate țările democratice, care beneficiază din acest lucru. Și să nu uităm, cel mai periculos lucru este programul nuclear iranian, care putea să, dacă ar fi ajuns la sfârșit și dacă iranienii ar fi avut o bombă nucleară, ar fi putut omorî milioane de oameni.

Simona Moloiu: Am înțeles. Bun. Deci nu neapărat să anunțe România că sprijină militar ofensiva, ci chiar și declarativ, la modul declarativ, un sprijin ar fi fost de așteptat, nu? Asta ar fi concluzia?

Adrian Zuckerman: Uneori aliații trebuie să se sprijine. America nu i-a cerut nimic României în termeni de ajutor militar sau economic, dar ar fi fost frumos pentru un aliat strategic, cum este România cu America, să fie spus public un cuvânt de sprijin pentru această operație, care e... toată lumea o să beneficieze din lucrul ăsta, inclusiv România.

Simona Moloiu: Da. Dacă vă aduceţi aminte, în vară, anul trecut, cred că după atacul asupra siturilor nucleare iraniene, Statele Unite au cerut permisiunea României și au și primit-o de a folosi în caz de nevoie baza Mihail Kogălniceanu pentru realimentarea avioanelor. Știți dacă vineri, în noaptea de vineri spre sâmbătă, s-a întâmplat acest lucru, sau de la declanșarea operațieiunii Epic Fury, știți dacă au oprit avioanele americane la Kogălniceanu?

Adrian Zuckerman: Nu știu dacă a fost o cerință sau nu din partea americană, dar trebuie să spunem că, cum a fost dezvăluit în presă, că un număr de 9 sau 10 avioane de reîncărcare de fuel în aer, americane, au fost puse la Aeroportul Civil din Sofia, în Bulgaria.

De ce americanii au folosit un aeroport nu foarte departe de România, când au o bază care e foarte dezvoltată, care ar fi putut susține aceste avioane acolo? Nu știu, nu s-a spus nimic public despre asta și nu am nicio informație dacă a fost o cerință sau nu, dar mi se pare interesant de ce n-ar fi fost duși la Kogălniceanu, care o să fie cea mai mare bază din regiune și posibil să fie una din cele mai mari baze din Europa, care sunt folosite și de americani, nu numai de români.

Simona Moloiu: Președintele Trump a spus ieri că Statele Unite sunt pregătite pentru orice, chiar și pentru o operație terestră împotriva Iranului și vor lupta până în momentul în care toate riscurile reprezentate de regimul de la Teheran, chiar și așa decapitat, vor fi eliminate. Cum credeți că se va desfășura? Credeți că va fi o intervenție terestră sau loviturile aeriene până la urmă vor reuși să elimine acest risc?

Adrian Zuckerman: În primul rând, eu l-aș crede și l-aș lua la cuvânt pe președintele Trump. Planul american, din ce înțeleg eu, și din nou n-am detalii care nu s-au făcut publice, e să decapiteze regimul clericului radical, care au făcut în mare parte deja, dar o să continue. După aia o să lichideze Garda Revoluționară iraniană și Poliția iraniană, care au ucis mii sau poate chiar zeci de mii de protestatari împotriva clericilor în săptămânile trecute. Și după aia o să lichideze toate facilitățile nucleare și armamentele. Americanii au scufundat 9-10 nave militare iraniene, au distrus the headquarters ale Iranului și cu fiecare zi care trece, distrug mai multe rachete, drone, fabrici de rachete, de drone lansatoare.

Dar din păcate iranienii, așa cum poți să-ți dai seama, erau pregătiți de război. Când vedeți că tot zboară aceste rachete și drone și au mii de lucruri din astea, au mult mai puține astăzi, dar tot continue să atace țările din împrejurime. Și trebuie să spun că sunt iranienii niște mincinoși, pentru că au spus că atacă numai facilități militare, care nu e adevărat. Au atacat câteva facilități militare, principal american, dar și una engleză în Cipru și o facilitate franceză, din ce înțeleg.

Dar majoritatea de ținte au fost clădiri civile, hoteluri, un mall din Abu Dhabi sau Dubai, nu mai țin minte unde e, și alte lucruri civile. Au bombardat și aeroportul, cred că din Dubai, ieri sau alaltăiere. Și așa că, din nou, arată că ăștia n-au respect pentru viețile civile și nu le pasă dacă mor femei, bărbați, copii, inocenți.

E un regim groază. Și trebuie să adaug un lucru. Să nu uităm că Iranul sprijină foarte mult rușii în atacul și invazia lor împotriva Ucrainei, care e un mare pericol pentru România. Gândește-te ce ar fi să ai rușii la graniță. Și așa că eliminarea acestui regim criminal din Iran, de America, ar fi un mare beneficiu pentru România, că șansele rușilor să fie la granița cu România se reduce cu foarte mult, dacă ăștia sunt eliminați. Și de-aia pe mine mă surprinde mult mai mult că Guvernul român nu a făcut nicio declarație de sprijin pentru această operație.

Simona Moloiu: Am înțeles. Apropo de riscurile acestea, există o informație încă neconfirmată de Departamentul de Război. Chiar și eu le-am solicitat o precizare, că în bazele militare americane, sau în care se află soldați americani, inclusiv ar intra aici și cele din România, a fost crescut nivelul de alertă la Bravo. Practic 3 din 5 ar fi nivelul Bravo. Voiam să vă întreb dacă aveți informații în acest sens și care credeți că ar fi riscul ca Iranul să lanseze rachete spre Europa. Știm că a fost spre Cipru, dar totuși ei sunt cumva foarte aproape de zona asta a Orientului Mijlociu. Mă refer la state de aici din Est, că practic nu au capacitate balistică, chiar să atingă Parisul și Londra. Din ce informații avem noi acum despre rachetele pe care le-au ei în dotare. Și riscul iminent ar fi pentru statele astea din Sud și din Estul Europei, inclusiv România.

Adrian Zuckerman: În primul rând, ridicarea la Bravo de la bazele americane din România nu-i nimic excepțional, pentru că când ai condiții din astea în lume, mai ales într-o regiune mai apropiată, nu, de exemplu, în Taiwan, dar chiar dacă ar fi ceva în regiunea asiatică, nivelul de alertă la baze se ridică automat. Și asta nu-i cel mai mare nivel.

Cum ați spus foarte bine, e un nivel mijlociu, care e un lucru foarte bun. Toată lumea trebuie să fie precaută și să nu uităm că sunt celule adormite de teroriști sprijiniți de Iran, pus în funcție de Iran, care ar putea să se activeze, să încerce să facă act de sabotaj sau să implice în alte lucruri. Eu cred că Serviciile Române, serviciile din alte țări europene se uită la lucrurile astea cu multă atenție și nu cred că pericolul real este foarte mare, dar există. Nu e zero.

De asemenea, să nu uităm că baza de la Deveselu, care e un sistem Aegis Ashore, este făcut ca să intercepteze rachete balistice venind din Iran. Ăștia mai au așa fel de rachete care îi raza la rachetele care au rămas. Și nu e o chestie numai de rachete, e o chestie de lansatoare de rachete, că lansatoarele se folosesc de mai multe ori. Și asta e una din țintele armatei americane să fie distruse. Și îmi închipui că multe din ele au fost distruse. Așa că poți să ai o rachetă, dar dacă nu ai lansator pentru rachetă, nu faci nimic cu ea. Și așa, care-i pericolul real să încerce să trimite o rachetă balistică sau o rachetă care nu-i balistică ca să ajungă în România sau în Europa?

Aș spune că nu e zero, dar nu cred că riscul este foarte mare. Niciodată riscul nu e zero, dar nu cred că e un risc major aici. Unde e o posibilitate să facă altceva sunt aceste drone, pentru că astea poate să fie lansate de oriunde. Sunt destul de mici, au 3 metri, 5 metri, 10 metri. Nu sunt de mărimea unui avion. Nu trebuie o pistă lungă să lansez lucrurile astea. Poate să fie lansate de pe un vapor, poate să fie lansate dintr-un camion. Și așa că există un vapor în regiune de unde poate să lanseze o dronă din asta sau altceva. Posibil, n-am auzit să existe așa ceva, dar nu se știe. Și așa că trebuie să fii pregătit în caz că se întâmplă așa ceva. Dar din ce înțeleg eu, primejdia pentru România, pentru Europa de lucruri din astea este destul de mică. Din nou, nu e zero, dar n-am auzit nimic care ar indica că e o primejdie mare aici.

Simona Moloiu: Am înțeles. Personal nu sunt o mare fană a sondajelor de opinie, mai ales în ultimii ani. Dar vreau să vă întreb, pentru că imediat după lansarea ofensivei, în Statele Unite a fost un sondaj, chiar și printre susținătorii președintelui Trump, și cei mai mulți nu erau de acord cu războiul. Bine, e greu să fii de acord cu un război totuși. E o reacție firească, umană până la urma urmei.Ce părere aveți de asta? Credeți că este un pericol în vederea midterms?

Adrian Zuckerman: Eu nu cred. Eu văd lucrurile exact opus. Eu am văzut rezultatele sondajului publicate în mai multe locuri, dar n-am văzut sondajul, n-am văzut cine a făcut sondajul. Și asta, cum prea bine știi, face toată diferența. Dacă două firme de sondaj zic că fac un sondaj la același lucru, una poate să iasă complet diferit rezultatele. Depinde pe cine întreb, depinde ce întreb. Și așa că eu nu mă bazez pe aceste sondaje foarte mult.

Dar aici e un grup, din păcate, în America, oamenii de extremă stângă, cum am văzut cu alegerea primarului din New York, cum am văzut alte grupuri socialiste, marxiste, primesc mult ajutor. E unul numit Singham, care e un miliardar din Tech, care locuiește în Shanghai acum și sprijină aceste grupuri marxiste. Și am văzut poze cu ăștia, care au ieșit în stradă cu 10 minute înainte de a începe atacul și aveau semne tipărite deja. Care mi se pare ceva... Clar a fost pus la cale, organizați. Ăsta primește bani din China. Și așa că propaganda chineză în America e foarte mare.

Propaganda rusă în America, din păcate, și asta e foarte mare. Și, de asemenea, ai oameni pe partea republicană care sunt izolaționiști, care am văzut cu atitudinea lor pentru Europa, care cred că America continue să fie apărată pe Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific, care nu e adevăr în ziua asta. Oceanul Atlantic este cum a fost Linia Maginot pentru francezi. E ceva neadevărat.

Și așa că propaganda hibridă, pe rețelele sociale, e ceva care îmi dă multă pauză și e un pericol pentru poporul american. Dar o să trecem din asta. Ce este important, în opinia mea, este că acțiunea asta are mult sprijin în America de la republicanii tipici. Și ce vorbesc de asta sunt oamenii lui Bush, oamenii lui Reagan, Partidul Tradițional Republican, care nu era pe aceeași linie cu președintele Trump. Și această acțiune, eu cred, a dus acești oameni înapoi să îl sprijine pe președintele Trump și această acțiune în Iran.

Simona Moloiu: Am înțeles. Revenind la România, credeți că reacția noastră de acum poate afecta pe termen lung relația dintre cele două state?

Adrian Zuckerman: Nu știu.E posibil. Cum am văzut acum vreo zece zile, două săptămâni, președintele Nicușor Dan a fost la Washington, s-a întâlnit cu președintele Trump. Președintele Nicușor Dan a vorbit foarte bine la această întâlnire de Consiliu ăsta de pace format de președintele Trump și a fost o întâlnire foarte bună. Și zic că poziția președintele Nicușor Dan, ca un observator și mulți din Europa, au urmărit această cale care a fost creată de președintele Nicușor Dan. Și așa că, în opinie mea, a făcut foarte bine acolo și rezultatele au fost foarte bune.

Și mai important însă e ce a făcut Ministrul Predoiu, care a avut întâlniri cu șeful de la FBI, Kash Patel, cu secretara de la Homeland Security, Kristi Noem, cu secretara de la Directorat de Inteligență Națională, Tulsi Gabbard și cu alții. Întâlniri la nivelele astea înalte este ce unesc țările și le fac să fie pe aceeași undă și să meargă înainte împreună. Și așa că eu cred că aceste întâlniri care le-a avut Ministrul Predoiu au fost extrem de significante și au beneficiat România foarte mult.

Și de-aia eu sunt surprins că după așa întâlniri bune și pozitive în Washington, România nu a scos un cuvânt de sprijin pentru această acțiune. Și trebuie să adaug că Serviciile Române sunt foarte apropiate de Serviciile Americane și la fel cu cadrul de apărare între cele două țări. Americanii și românii au discuții frecvente, dacă nu zilnic, despre multe lucruri în Servicii și oamenii de la Apărare. Și așa că văzând toate astea, să nu spui un cuvânt de sprijin mie mi se pare ciudat și posibil să fie interpretat într-un fel prost de american.

Simona Moloiu: Noul ambasador american de la Bucureşti. Voiam să vă întreb dacă aţi vorbit până acum cu el şi dacă v-a sunat?

Adrian Zuckerman: Da, am vorbit cu el, ne cunoaștem, e un om foarte bun, e un om foarte capabil. Ne-am întâlnit când am fost în Washington, ne-am întâlnit și înainte. Și așa că eu cred că o să fie foarte bine și o să fie un ambasador foarte bun american care o să facă multe lucruri bune aici.

Simona Moloiu: Ați avut recomandări pentru el? Ce privește România, nu știu, nu neapărat geopolitice sau economice, chiar și de astea, unde să mănâncă mai bine, ce să viziteze?

Adrian Zuckerman: Da, da, da, i-am spus, i-am dat numele de câteva restaurante din București unde cred că o să-i placă. Am înțeles. Și alte recomandări nu-ți spun.

Simona Moloiu: Am înțeles, sunt secrete. Da, nu, mă gândesc că da, este de ajutor, măcar informații de așa de acomodare. Ce i-aţi spus despre români, de exemplu, v-aș întreba? Până ne va cunoaște el.

Adrian Zuckerman: Cum cred că-ți dai seama și știi deja, eu sunt foarte mândru de România și ce a făcut până acum România și de poporul român. Și am împărtășit cu el lucrurile astea și eu cred că o să clădească relația bilaterală între România și America într-un fel foarte bun în anii care vin. Și așa că îmi pare foarte bine că-i aici și sunt sigur că o să fac un lucru foarte bun.

Adrian Zuckerman: Sper, îmi închipui că știu, dar să nu uităm ceva. Să nu spui ceva, în realitate este să spui ceva. Și așa că de-aia, în opinie mea, e important ca România să sprijine America în această ofensivă. Pentru că, în opinie mea, România o să fie un mare beneficiar de asta. Pentru că, când cade acest regim iranian, o să ajute Ucraina foarte mult și România o să fie un mare beneficiar din lucrul ăsta.

Și de exemplu, eu țin minte când eram ambasador și era COVID. Am avut discuții cu ministrul de Apărare și prim-ministru și le-am sugerat că ar trebui și ei și România să ajute America. Pentru că America a ajutat România prin COVID cu mai multe lucruri și am sugerat să fac asta. Și s-a uitat la mine și a spus, ce putem face noi? Suntem o țară mică. Și după aia ne-am decis, și ministrul de Apărare atunci și prim-ministru Orban atunci, au decis să trimită niște doctori, un grup medical, ca să împărtășească cu omologii lor americani experiențele lor de aici, să se vadă dacă nu se poate găsi o formulă, o rețetă să ajută oamenii mai mult. Care a fost un lucru foarte, foarte bun în opinie mea și a arătat că România sprijină America. Nu-i numai invers.

Toată lumea aici se uite, ce fac ăștia pentru noi? Care e o greșeală.Trebuie să fie, cum se spune în America, a two-way street. Și așa că de aia pe mine mă miră, pentru că România s-a supărat că au fost reduse trupele de la Kogălniceanu. Și așa că vrei că americanii să te apere, dar când încearcă să te apere și facă o acțiune militară în altă țară, dacă din care tu chiar o să beneficiezi, nu spui nimic.

