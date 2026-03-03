Antena Meniu Search
Atenţionare pentru românii din Emiratele Arabe Unite, publicată de Consulatul General al României la Dubai

Este a patra zi de război în Orientul Mijlociu. Israelul a anunţat că a lovit sediul radioteleviziunii publice din Teheran, în timp ce o serie de explozii au zguduit capitala iraniană, relatează AFP.

de Alexandru Badea

la 03.03.2026 , 08:05
Mesaj oficial pentru românii din Emiratele Arabe Unite publicat de Consulatul General al României la Dubai - Profimedia

Teheranul a continuat să vizeze bazele americane din ţările din Golf și a promis un "război îndelungat". Statele Unite, care nu au exclus o operaţiune militară terestră, au asigurat că sunt gata să meargă  "cât de departe va fi necesar".

În Liban, Israelul luptă în continuare împotriva Hezbollah. Totodată, departamentul de Stat al SUA a îndemnat cetățenii americani să părăsească imediat țările din Orientul Mijlociu "din cauza riscurilor grave de siguranță".

În context, Consulatul General al României la Dubai a transmis, pe Facebook, o atenţionare pentru cetăţenii aflaţi în Emiratele Arabe Unite. 

Astfel, conform mesajului oficial, românii din Emiratele Arabe Unite sunt sfătuiţi să rămână în locuințe și să evite deplasările care nu sunt absolut necesare.

De asemenea, aceştia sunt sfătuiţi să urmărească informațiile transmise prin canalele oficiale, să respecte indicațiile autorităților locale şi sǎ mențină contactul cu Consulatul General al României în Dubai.

Alexandru Badea
În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

mesaj emirate arabe unite dubai ambasada consulat
