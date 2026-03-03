Peste 100 de elevi din toată ţara sunt blocaţi în ţări din Orientul Mijlociu unde au mers în timpul vacanţei de schi. 75 dintre ei sunt din judeţul Suceava. În urmă cu puţin timp reprezentanţii Inspectoratului Şcolar din Suceava au făcut câteva precizări legate de situaţia şcolară a copiilor.

Urmăriţi LIVE TEXT desfăşurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu pe site-ul nostru Observatornews.ro

Toți copiii care nu au ajuns la școală vor primi absențe în catalog, așa cum prevede regulamentul școlar. Ulterior, cel mai probabil, părinții vor face demensurile necesare pentru ca acestea să fie motivate. La Suceava este vorba de 75 de elevi blocați în diferite locuri în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu. 21 dintre aceștia au cerut să participe la cursuri online.

Sunt, de asemenea, și 16 profesori în aceeași situație, care nu au putut reveni în țară din diferite locuri unde au fost plecați în vacanță. Aceștia au făcut solicitare pentru a fi supliniți, iar școlile au reușit și au asigurat profesorii pentru orele respective. Aceasta este situația la momentul de față.

Articolul continuă după reclamă

Inspectoratul Şcolar spune că este posibil să mai apară dintre aceşti copii şi profesori în continuare pentru că se centralizează în fiecare zi situația. Și la Neamț vorbim despre 31 de elevi și 10 cadre didactice de la 17 şcoli din județ, care sunt în aceeași situație de a nu fi în țară pe fondul acestor conflicte.

Cei mai mulți sunt în Emiratele Arabe Unite. De asemenea, mai sunt și 28 de copii din Vrancea, care sunt în aceeași situație.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰