Andreea Aniţă, fata pentru care românii au donat 2,3 mil.€, a murit după lupta cu o boală necruţătoare

Andreea, tânăra din Fălticeni pentru care românii au donat peste 2 milioane de euro pentru a o ajuta să ajungă la tratament în SUA, a murit, anunţă poliţistul braşovean Dani Cek, pe Facebook. Fata a luptat timp de 11 ani cu o formă agresivă de cancer.

Andreea, fata pentru care românii au donat 2,3 mil.€, a murit după o luptă de 11 ani cu o boală necruţătoare - Facebook / Dani Cek

"Andreea a fost mai mult decât o luptătoare. A fost o lumină care a ars constant, chiar şi atunci când durerea era mai puternică decât speranţa. Unsprezece ani a înfruntat cancerul cu o forţă care a uimit medici, prieteni şi oameni care nu o cunoscuseră niciodată, dar care au ajuns să o iubească atât de mult. A unit sute de mii de inimi într-o singură rugăciune, într-un singur gând. Să trăiască, să mai zâmbească, să mai lupte", anunţă poliţistul braşovean Dani Cek pe pagina sa de Facebook.

Poliţistul spune că Andreea "nu a pierdut, iar oamenii care au luptat cu ea, au plâns şi au sperat pentru ea". "Ea a câştigat fiecare zi în care a iubit, a inspirat şi a adunat suflete în jurul ei", afirmă Dani Cek, adăugând că, dacă ar putea să o ia de la capăt, ar trece "prin tot din nou".

"Prin frică, prin lacrimi, prin aşteptări şi speranţe. Aş alege iar şi iar să cred, să lupt, să nu renunţ, doar pentru a mai avea încă o zi în care Andreea să fie aici, să ne unească, să ne amintească ce înseamnă curajul adevărat. Cred că Dumnezeu nu duce pe nimeni pe un drum fără sens. Drumul Andreei nu se termină aici, ci se transformă.

"Dumnezeu o va purta acolo unde nu mai există durere"

Dumnezeu o va purta acolo unde nu mai există durere, unde nu mai există acea luptă care i-a marcat viaţa, ci doar pace, lumină şi iubire. Iar pe noi ne va purta mai departe cu amintirea ei, ca pe o lecţie vie despre credinţă, despre putere şi despre ce înseamnă să nu renunţi niciodată, chiar şi atunci când drumul pare imposibil. Andreea nu a unit doar sute de mii de inimi. A lăsat o urmă care nu va dispărea", scrie Dani Cek.

Poliţistul braşovean, profund marcat de acest fapt, îi roagă pe toţi, "din suflet", să nu îi pună întrebări "acum" despre cum s-a întâmplat, de ce, dacă mai era o şansă sau ce urmează, pentru că nu are "puterea" să răspundă.

"Nu acum. Acum am nevoie doar să plâng. Să tac. Să îmi adun bucăţile inimii şi să învăţ cum să respir într-o lume în care Andreea nu mai e fizic lângă noi. Poate că toată lupta noastră, toate rugăciunile, toate mesajele, toate drumurile, toată mobilizarea incredibilă, chiar dacă nu au reuşit să o salveze pe ea, i-au mai oferit timp. Timp să zâmbească. Timp să iubească. Timp să fie cu noi. Şi pentru timpul acela, pentru fiecare zi câştigată, voi fi recunoscător toată viaţa", afirmă poliţistul.

Ce se va întâmpla cu banii

Totodată, el dă asigurări că cei 2.300.000 de euro strânşi în numele ei, "dacă nu au reuşit să o salveze pe Andreea, vor salva alţi copii bolnavi de cancer".

"Vor însemna şanse la viaţă pentru familii care acum trec prin acelaşi coşmar. Andreea va continua să trăiască prin fiecare copil ajutat, prin fiecare mamă care îşi va strânge copilul în braţe datorită acestor bani. Acum însă, vă rog, lăsaţi-mă să plâng. Lăsaţi-mă să o jelesc în linişte. Va veni un moment în care voi putea vorbi. Dar nu astăzi. Mulţumesc pentru înţelegere şi pentru tot ce aţi făcut pentru ea", încheie poliţistul braşovean care a primit anul trecut distincţia de "Omul Anului".

Donaţii record pentru Andreea

Andreea, în vârstă de 27 de ani, se lupta de 11 ani cu un sarcom sinovial, o formă rară şi agresivă de cancer, în tot acest timp fiind supusă unor numeroase intervenţii chirurgicale, inclusiv de amputare a unui picior, dar şi tratamente de chimioterapie, în ţară şi străinătate.

În ultima lună, Andreea Aniţă era internată în spital, fiind intubată şi cu un prognostic rezervat al şanselor de supravieţuire. Anul trecut, într-o campanie fără precedent, s-au strâns 2,3 milioane de dolari pentru salvarea tinerei, care urma să plece la tratament în SUA.

