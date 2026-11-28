Atmosfera de poveste a cuprins Capitala! Bucureştiul s-a luminat odată cu aprinderea miilor de beculeţe de pe bulevarde şi din Piaţa Constituţiei, unde şi-a deschis porţile cel mai mare târg de Crăciun din oraş. Vizitatorii au parte de numeroase atracţii, de la roata panoramică şi un carusel, până la casa lui Moş Crăciun, locul preferat al celor mici.

Cel mai aşteptat târg de Crăciun şi-a deschis porţile, iar magia a cuprins Piaţa Constituției!

Vizitator: Este o atmosferă minunată, te face să uiţi de tot ce se întâmplă în viaţa de zi cu zi

Turistă din Australia: Pentru experienţă, să fim ca şi acasă, să auzim limba din nou, frumos, de unde venim? Din Queensland, foarte cald acolo, da, foarte frumos. La noi în pantaloni scurţi şi tricou şi la ocean de Crăciun, deci e total diferit.

Articolul continuă după reclamă

Târgul se întinde pe o suprafaţă de peste 20.000 de metri pătraţi, are 133 de căsuţe cu suveniruri, dulciuri, vin fiert sau ceai.

”Preţurile sunt la fel ca anul trecut. Preţurile sunt accesibile. O familie de două persoane şi un copil ar mânca foarte mult şi bine undeva la 100 de lei”, spune Andreea Petrescu, comerciant.

”15 lei vinul roşu, sucul de mere cam 14 lei, ceaiurile 14 lei şi restul sucurilor tot aşa”, spune Cezar, comerciant.

”Am creat o comisie special care să vină să noteze care sunt cei mai buni comercianţi. Am avut criterii pentru ei. A costat undeva la jumatate de investiţie decât anul trecut, anul trecut cu toate târgurile a fost undeva la 20 mil de lei, iar anul asta la 11 milioane de lei”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

Atmosfera a fost completată şi de concerte live ale celor mai îndrăgiţi artişti.

”Chiar veneam şi mă gândeam că măi, nu o să fie oameni, o sa fie trişti, de fapt nu, a fost superb, publicul extraordinar ca de obicei. E o magie, nu ştiu ce este legat între pământ şi cosmos, este ceva, un spirit de Crăciun”, a declarat formația Zdob și Zdub.

”Mă bucur foarte mult că am intrat din nou în atmosfera sărbătorilor de iarnă, chiar dacă vremea nu ţine cu noi. Mi se pare o iniţiativă foarte frumoasă şi că se diversifică. Pe lângă celelalte atracţii avem şi energie şi voie bună”, spun vizitatorii.

Târgul de crăciun ne aşteaptă până pe data de 27 decembrie, inclusiv în cea de a treia zi de Crăciun. Atmosfera se încinge încă din acest weekend cu muzică live în fiecare seară până pe 1 decembrie. Apoi, concertele revin pe această scenă în fiecare weekend până la finalul sărbătorilor.

Vizitatorii se pot bucura de roata panoramică, carusel şi, în curând, de casa lui Moş Crăciun, care îşi va deschide porţile zilele următoare.