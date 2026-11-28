În urma unui accident rutier produs sâmbătă dimineaţă pe DJ 611, în localitatea Gratia din Teleorman, șapte persoane au fost rănite sâmbătă dimineaţă, fiind activat Planul roşu de intervenţie. O persoană a fost găsită decedată, iar două persoane au suferit multiple traumatisme, potrivit News.ro.

În accidentul rutier, șase persoane au fost rănite, iar una și-a pierdut viața. O victimă, conștientă, dar politraumatizata, a fost transportată de echipajul SMURD Giurgiu la Spitalul Militar Central.

Alte două victime, aflate în stare de inconștiență și politraumatizate, au fost transportate la Spitalul Floreasca. Două persoane, conștiente, dar politraumatizate, au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Alexandria.

O altă victimă a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă a refuzat transportul la spital. O persoană a fost găsită decedată la locul accidentului.

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"Se intervine cu o autospecială de stingere, o descarcerare şi un SMURD de la Detaşamentul Videle, 4 ambulanţe SAJ Teleorman, dintre care una cu medic, Detaşamentul Alexandria intervine cu o descarcerare, un SMURD şi o Autospecială de Transport Personal şi Victime Multiple, Punctul de lucru Drăgăneşti intervine cu un SMURD şi ISU Giurgiu, cu o autospecială de stingere şi un SMURD", au transmis reprezentanţii ISU.