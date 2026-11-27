România nu mai este ţara cu cei mai mulţi proprietari de locuinţe din Uniunea Europeană. Pentru prima dată în ultimii 18 ani, am fost depăşiţi de Slovacia. Explicația este simplă şi o ştim cu toţii: prețurile apartamentelor au crescut mult mai repede decât salariile.

Dacă în anul 2010, aproape 98% dintre români - mai exact 97,6% - locuiau într-o casă aflată în proprietatea familiei, procentul a scăzut constant în ultimul deceniu.

În 2020 coborâse la 96%, iar în 2024 a ajuns la 94%. Anul trecut a adus însă o premieră: am căzut pe locul al doilea în Europa, cu 93%, fiind depășiți de Slovacia, care are acum aproape 94% proprietari. Potrivit unui studiu făcut de o mare companie globală de managment al investiţiilor, accesibilitatea locuințelor noi a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2019.

Numai în ultimul an, prețurile apartamentelor noi au crescut cu 5 până la 10 la sută, în timp ce salariile s-au majorat cu doar 5 procente. Un decalaj care se vede cel mai bine atunci când mergem la bancă. Un român care câștigă salariul mediu poate obține un credit care acoperă doar 49% din prețul unui apartament nou cu două camere în București.

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Situația este aproape identică în Timișoara și Iași, unde creditul acoperă doar 48% din sumă. Cel mai rău este însă la Cluj-Napoca, unde un angajat cu venit mediu își poate finanța prin bancă doar o treime, adică 34%, din valoarea unei locuințe. Efectul acestor scumpiri se vede deja în piaţă. Tot mai mulţi români se orientează spre chirie. Vânzările de apartamente au scăzut cu 15,5% în primele zece luni ale acestui an.

Specialiștii spun că, fără o temperare a prețurilor sau o creștere a puterii de cumpărare, tot mai mulți tineri vor fi nevoiți să stea cu chirie pe termen lung, aşa cum se întâmplă deja în Europa de Vest.