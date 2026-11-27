Ninsorile şi viscolul cuprind mai multe regiuni ale ţării, pe fondul unui val de aer polar care va cuprinde toată România. În sudul şi sud-vestul Olteniei, stratul de zăpadă va depăşi izolat 25 de centimetri, iar rafalele de vânt vor atinge 70 km/h în unele zone. Va ninge inclusiv în Capitală, unde vântul puternic va accentua senzaţia de frig, în timp ce temperaturile minime vor coborî până la -12 grade în estul Transilvaniei.

Vremea la noapte

Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații îndeosebi în centru, sud și est (unde local se vor acumula cantități de apă în general de 4...8 l/mp și cu totul izolat de peste 10 l/mp). Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie exceptând cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei și zonele de munte, iar spre sfârșitul intervalului și în nord-estul Munteniei, unde va ninge și se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 3...5 cm. Izolat se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări din a doua parte a nopții în sudul Moldovei, Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, unde vor fi viteze la rafală de 50...70 km/h. În județele Vrancea, Galați și Brăila va ninge slab, dar viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 și 7 grade. Izolat va fi ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 28 noiembrie în ţară

Valorile termice vor scădea față de ziua anterioară în sud, centru și est, iar noaptea în toate regiunile. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ninge ziua în regiunile extracarpatice și local la munte, iar noaptea local în cele sudice și pe alocuri în rest. Ninsorile vor fi consistente în sudul și sud-vestul Olteniei (județele Mehedinți, Dolj și Olt) și se va depune strat de zăpadă de 15...20 de cm și izolat de peste 25 cm (echivalent în apă de 20...35 l/mp), iar în sud-vestul Munteniei (județele Giurgiu și Teleorman) vor fi însemnate cantitativ (se vor acumula cantități de 10...15 l/m și izolat 20 l/mp). Vântul va continua să aibe intensificări în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei, cu rafale de 50...70 km/h; iar în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, municipiul București și local în județele Ialomița și Constanța intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 m. În restul teritoriului vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în sudul Olteniei (viteze la rafală de 45...50 km/h), viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -3 și 7 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -12 și 2 grade, cu cele mai mici valori în estul Transilvaniei. Izolat vor fi condiții de ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 28 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi închisă, vântoasă și se va răci față de intervalul precedent. Temporar, mai ales ziua, vor fi precipitații (cantități de apă de 3...6 l/mp). La început va ploua, dar din orele amiezii, treptat va predomina ninsoarea și se va depune strat de zăpadă, cu grosimi variabile, în medie de 2...4 cm. Vântul va avea intensificări, în general cu viteze de 50...60 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura va scădea continuu, de la 2...3 grade la începutul zilei (temperatura maximă), spre -4...-3 grade la sfârșitul nopții (temperatura minimă).

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se menţine închisă şi rece, cu temperaturi de maximum 4 grade Celsius. Sunt anunţate ploi slabe, izolat în cursul zilei, iar vântul va sufla pe alocuri, însă fără putere.

Vremea de mâine 28 noiembrie la munte

Vremea se va răci față de ziua precedentă și va deveni rece pentru această dată. Mai ales ziua, cerul va fi mai mult noros și va ninge în Carpații Ocidentali, iar Munții Banatului și Carpații Meridionali vor predomina ninsorile, se vor acumula cantități de precipitații izolat de peste 10...15 l/mp și se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 5...10 cm. În restul zonei montane cerul va fi variabil și doar izolat va fulgui. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Carpații Orientali, în general cu rafale de 50...70 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității.