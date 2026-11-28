Sâmbătă, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenţionări de Cod galben de vreme rea, valabile până duminică seara în zone din 16 judeţe şi în Municipiul Bucureşti.

În intervalul 28 noiembrie, ora 10:00 - 29 noiembrie, ora 10:00, va fi în vigoare un Cod galben intensificări ale vântului şi ninsori temporare în sudul Moldovei, în Dobrogea şi în cea mai mare parte a Munteniei.

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h, iar în primele ore ale perioadei analizate, în judeţele Vrancea, Galaţi şi Brăila, iar după orele amiezii în judeţele Giurgiu, Călăraşi, Ilfov şi, local, în judeţele Ialomiţa şi Constanţa, precum şi în Bucureşti, intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare (cantităţi de 5 - 10 l/mp), va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri. În aceste condiţii, se va depune strat de zăpadă neuniform cu grosimi, în general, de 5 - 10 cm.

Zonele afectate de un al doilea Cod galben de ninsori

Potrivit meteorologilor, în perioada 28 noiembrie, ora 13:00 - 29 noiembrie, ora 10:00, va fi în vigoare un al doilea Cod galben de ninsori, în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman, unde va ninge consistent şi se va depune strat de zăpadă 15 - 20 de cm, izolat de peste 25 cm (echivalent în apă de 20 - 35 l/mp). De asemenea, temporar, vântul se va intensifica în judeţele Olt şi Teleorman, cu rafale în general de 55 - 60 km/h, va viscoli ninsoarea şi vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

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Pe parcursul zilei de duminică, între orele 10:00 - 20:00, un alt Cod galben de vreme rea vizează sudul Moldovei, Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei. În aceste zone, vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h, viscolind zăpada deja depusă şi determinând scăderea vizibilităţii.

Bucureștiul intră sub cod galben de vânt și viscol

Bucureștiul intră sub cod galben de vânt puternic și viscol, iar meteorologii anunță ninsori, depunerea unui strat de zăpadă și o răcire accentuată. Temperaturile vor coborî până la -3 grade în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar rafalele de vânt vor ajunge la 60 km/h.

Potrivit meteorologilor, vremea va fi închisă și mai rece decât în intervalul precedent. Temporar, mai ales în prima parte a zilei de sâmbătă, vor fi precipitații mixte, care se vor transforma treptat în ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 2-4 centimetri. Vântul va sufla cu rafale de 50-60 km/h, viscolind ninsoarea și amplificând senzația de frig.

Temperatura va scădea de la aproximativ un grad la începutul intervalului până la -3 grade pe timpul nopții.

Duminică, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, însă vântul va continua să aibă intensificări, cu viteze de 50-55 km/h.