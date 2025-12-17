Antena Meniu Search
Carambol cu 6 maşini pe podul de la Cernavodă. Şoferii au derapat din cauza poleiului 

Podul de la Cernavodă a fost blocat în această dimineaţă în urma unui carambol cu şase maşini. Cauza producerii accidentului ar fi fost poleiul depus pe şosea. Şi tot din cauza poleiului, un alt carambol cu 15 maşini a avut loc lângă Ploieşti. Din fericire în ambele cazuri nu s-au înregistrat răniţi.

de Andreea Filip

la 17.12.2025 , 13:31

În urma accidentului care a avut loc în această dimineață la Cernavodă, opt oameni au fost implicați, însă din fericire nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cele șase autoturisme s-au lovit după ce șoferii au derapat din cauza poleiului de pe carosabil.

Constanța și Tulcea sunt județele care se află sub cod galben de ceață. Meteorologii au prelungit această avertizare până la ora 15. Este și motivul pentru care porturile sunt închise, manevrele au fost suspendate, nicio navă nu intră și nu iese.

Accidente în lanț din cauza vremii au fost și pe centura municipiului Ploiești. Acolo 15 mașini au fost implicate într-un carambol. Din fericire, oamenii nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Polițiștii le recomandă șoferilor să fie foarte prudenți în trafic, să respecte distanța față de celelalte autoturisme și, bineînțeles, să adapteze viteza condițiilor meteo.

Andreea Filip
Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

