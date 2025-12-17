Curtea unei case din Mureş poate fi uşor confundată cu casa lui Moş Crăciun. Aproape 50 de kilometri de ghirlande luminoase îmbracă locuinţa, copacii şi aleile, atrăgând privirile copiilor şi localnicilor. Şi nu doar acolo magia sărbătorilor prinde viaţă. Un adevărat parc de Crăciun, amenajat în grădina unui bloc din Braşov, a devenit atracţia cartierului.

La Reghin, o curte străluceşte cât pentru tot cartierul în perioada sărbătorilor.

"Totul a venit dintr-o pasiune a copilăriei. De când ne-am mutat aici la casă, tot aşa a fost. Din octombrie am început împodobitul", a declarat Lorand Zajzon- proprietarul casei.

"Copiii din oraş spun că aici e casa lui Moş Crăciun", spune o vecină.

Pasiunea lui s-a transformat într-o adevărată tradiție. Aproape 50 de kilometri de ghirlande luminoase îmbracă, în fiecare an, casa, copacii și aleile şi sunt aprinse de Moş Nicolae. Iar, fiica lui contribuie şi ea la noile achiziţii de sărbători.

Casele lui Moş Crăciun

"Îi mai dau sfaturi, îi mai arăt idei despre ce să mai comande, adică instalaţii. Cel mai mult îmi place bradul cel mare, moşul şi renii", a declarat Lorena Maria Zajzon - fiica proprietarului.

Iar la Braşov, un adevărat parc de Crăciun amenajat în grădina unui bloc a devenit atracţia cartierului. Mii de luminiţe, reni, globuri şi un Moş Crăciun în mărime naturală îi fac pe copii să se oprească uimiţi la fiecare pas.

Peste 300 de metri de ghirlandă luminoasă a folosit unul dintre locatarii acestui bloc pentru a transforma grădina în acest fel.

"Ne inspirăm şi noi din "Singur Acasă". Şi dacă tot e Crăciunul am zis că de ce la alţii se poate şi la noi nu", a declarat Alexandru Bleandă, locatar.

"Sunt foarte frumoase şi copilul e super încântat. E ceva ce nu prea vezi la toată lumea", spune un părinte.

