Inovație românească cu potențial economic uriaș. Trei studenți schimbă piața energiei solare

România ar putea deveni un jucător important în industria energiei verzi datorită unei inovații venite din mediul universitar. Trei studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava - Daniel Flutur, Gabriel Ciuciudău și Florin Baciu - au creat DFG Energy Solutions, un sistem inteligent de monitorizare și predicție a performanței panourilor fotovoltaice, premiat la nivel internațional și inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Proiectul are potențialul de a reduce costurile din sectorul energiei solare și de a crește eficiența rețelelor naționale. Potrivit datelor SolarPower Europe, pierderile anuale din cauza defectelor nedepistate la panouri se ridică, la nivel continental, la peste 1 miliard de euro. Soluția DFG Energy Solutions, bazată pe senzori individuali și algoritmi de inteligență artificială, ar putea reduce aceste pierderi cu 40–50%, optimizând producția și prelungind durata de viață a echipamentelor.

În România, unde investițiile în energie solară au depășit 1,5 miliarde de euro în 2024, conform ANRE, nevoia de tehnologii de monitorizare este tot mai mare. Din peste 45.000 de prosumatori activi, doar o mică parte beneficiază de sisteme inteligente care să identifice defecțiunile individuale ale panourilor. În lipsa acestora, randamentul scade treptat, iar costurile de mentenanță cresc.

Proiectul celor trei tineri răspunde direct acestor probleme. DFG Energy Solutions oferă o metodă predictivă, care permite intervenții rapide și previne pierderile energetice. Pentru operatorii de parcuri fotovoltaice industriale, asta înseamnă economii considerabile și o mai bună planificare a producției.

Dincolo de partea tehnică, inovația are și o componentă strategică: poate contribui la atingerea țintelor României privind energia regenerabilă. Conform Ministerului Energiei, până în 2030, România trebuie să producă cel puțin 30% din energie din surse regenerabile, iar energia solară are un rol central. O creștere de doar 1% a eficienței în exploatarea panourilor ar putea aduce economii de zeci de milioane de euro anual.

Recunoașterea proiectului la Inova-Youth Zagreb 2025, unde a obținut locul I, arată și interesul internațional pentru soluțiile dezvoltate de tinerii români. Prin campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, echipa DFG Energy Solutions primește o platformă de vizibilitate care poate atrage investitori și parteneriate în industrie.

DFG Energy Solutions este un exemplu de cercetare aplicată cu efect economic direct. Într-un moment în care Europa caută independență energetică și tehnologii sustenabile, inițiativele locale precum aceasta pot transforma România din consumator în furnizor de soluții inteligente.

