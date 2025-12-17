Antena Meniu Search
Video Evacuare de urgență în Lugoj. Zeci de oameni, scoși din locuințe după depistarea unor scăpări de gaz

A fost alertă în municipiul Lugoj din judeţul Timiş. Peste 70 de persoane, între care şi copii, au fost evacuate după ce au fost depistate scăpări de gaz la un punct de distribuție din zonă.

de Redactia Observator

la 17.12.2025 , 11:15

Evacuările s-au făcut din locuințe şi din magazine pe o rază de 100 de metri. Din Palatul Lugoj, 15 adulţi şi 20 de copii au fost evacuaţi de echipajele de intervenţie, care au asigurat ieşirea tuturor în siguranţă.

După aproximativ două ore de măsurători, echipa de la distribuția de gaze a anunţat că nu s-au înregistrat valori peste limită, iar autoritățile au permis locuitorilor să se întoarcă acasă.

"Marți, 16.12.2025, în jurul orei 16:30, am fost anunțați prin SNUAU 112 despre scăpări de gaz pe strada Filaret Barbu din Municipiul Lugoj. A fost alertat Detașamentul de Pompieri Lugoj și la locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de primă intervenție si comandă și trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum si echipajul CBRN din cadrul Detașamentului 1 Timișoara.

În sprijin se deplasează o autospecială de stingere din cadrul Stației Buziaș. La sosirea pompierilor la locul evenimentului s-au constatat scăpări de gaz dintr-un punct de distribuție a gazelor naturale. La fața locului intervin echipaje de Poliție și Jandarmerie. La locul evenimentului a ajuns echipa de intervenție a distribuitorului local de gaze naturale", se arată în comunicatul ISU.

