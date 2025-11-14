Accident cu 6 răniți în Mureș. Salvatorii au găsit o fetiță de 3 ani în stare de inconștiență

Şase oameni, între care o fetiţă de numai 3 ani, au fost răniţi după ce două maşini s-au ciocnit frontal pe un drum din Mureş. Când au ajuns la locul accidentului, echipele de salvare au găsit copilul în stare de inconştienţă.

Accidentul s-a produs în această dimineață pe DN15, în zona localității Sălard. Au fost implicate două autoturisme, unul condus de un bărbat de 37 de ani din județul Prahova și cel de-al doilea autoturism condus de un bărbat de 53 de ani din Alba.

Șase persoane au fost rănite în urma accidentului, pentru că a fost un impact deosebit de puternic. Pe lista victimelor sunt ambii șoferi, trei femei o fetiță de 3 ani care, în momentul intervenției, era inconștientă deși, spun martorii, circula într-un scaun special pentru transportul copiilor pe timpul deplasării cu mașina.

Toate victimele au ajuns la spital, iar polițiștii încearcă să facă lumină în ceea ce privește dinamica acestui accident într-un dosar penal în care fapta investigată este de vătămare corporală din culp.

Articolul continuă după reclamă

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că artiştii vor fi înlocuiţi de inteligenţa artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰