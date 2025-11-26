Cântăreaţă de muzică populară, implicată în accident rutier în Gorj. S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori

Cântăreaţă de muzică populară a fost implicată într-un accident rutier în judeţul Gorj. Ramona Mișcu care mergea la un eveniment caritabil a lovit un cap de pod şi s-a răsturnat cu maşina de mai multe ori.

Interpreta mergea la un eveniment caritabil, organizat într-un local din Târgu-Jiu, care era dedicat unei fetiţe bolnave. În zona Preajba, mașina ei a derapat, a lovit un cap de pod și s-a răsturnat de mai multe ori, oprindu-se pe câmp.

În momentul accidentului era singură în mașină. Din fericire, Ramona Mișcu nu a fost rănită. Poliţiştii fac cercetări la faţa locului pentru a vedea cum s-a produs incidentul rutier.

