Cântăreaţă de muzică populară, implicată în accident rutier în Gorj. S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Cântăreaţă de muzică populară a fost implicată într-un accident rutier în judeţul Gorj. Ramona Mișcu care mergea la un eveniment caritabil a lovit un cap de pod şi s-a răsturnat cu maşina de mai multe ori.
Interpreta mergea la un eveniment caritabil, organizat într-un local din Târgu-Jiu, care era dedicat unei fetiţe bolnave. În zona Preajba, mașina ei a derapat, a lovit un cap de pod și s-a răsturnat de mai multe ori, oprindu-se pe câmp.
În momentul accidentului era singură în mașină. Din fericire, Ramona Mișcu nu a fost rănită. Poliţiştii fac cercetări la faţa locului pentru a vedea cum s-a produs incidentul rutier.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰