Momentul în care o rachetă AIM-9X Sidewinder este instalată pe un avion de vânătoare

Cum a fost doborâtă drona

Drona a străbătut o distanţă îndelungată după ce a pătruns deasupra României prin zona Dobrogei. Potrivit informaţiilor Observator, drona a fost mai întâi ţintită de piloţii italieni de pe Eurofighterele Typhoon, dar aceştia au ratat. Ulterior, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, ridicate de la Baza Aeriană 86 Borcea, au angajat ţinta. Unul dintre piloţi a doborât aparatul cu o rachetă.

Drona a parcurs pe teritoriul României aproximativ 200 de kilometri

Potrivit surselor Observator, drona a intrat în spaţiul aerian al ţării după ce a reușit să evite sistemele de apărare de la sol.

Drona a parcurs aproximativ 200 de kilometri pe teritoriul României. Aceasta a fost doborâtă la aproximativ 100 de kilometri de București, în județul Buzău, între localitățile Padina și Pogoanele.