Observator » Evenimente » Cum arată şi cât costă racheta lansată de F-16 cu care a fost doborâtă drona ajunsă deasupra județului Buzău

Foto Cum arată şi cât costă racheta lansată de F-16 cu care a fost doborâtă drona ajunsă deasupra județului Buzău

Momentul în care o rachetă AIM-9X Sidewinder este instalată pe un avion de vânătoare Galerie (2)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 24.07.2026, 12:19 | Modificat la 24.07.2026, 12:29

Forțele Aeriene Române au doborât o dronă ajunsă deasupra județului Buzău. Este pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina - după zeci de incidente în care drone înarmate au încălcat spațiul aerian românesc - când un pilot român doboară o dronă deasupra teritoriului ţării noastre.

O dronă de origine momentan necunoscută a fost doborâtă de un pilot român de F-16 deasupra județului Buzău. 

Cu ce a fost doborâtă drona

Potrivit primelor informaţii obţinute de jurnaliştii Observator, avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au folosit o rachetă AIM-9X Sidewinder, de tip aer-aer, cu rază scurtă de acţiune. Acest tip de rachetă are un cost cuprins între 400.000 şi 900.000 dolari.

Articolul continuă după reclamă

Momentul în care o rachetă AIM-9X Sidewinder este instalată pe un avion de vânătoare

Cum a fost doborâtă drona

Drona a străbătut o distanţă îndelungată după ce a pătruns deasupra României prin zona Dobrogei. Potrivit informaţiilor Observator, drona a fost mai întâi ţintită de piloţii italieni de pe Eurofighterele Typhoon, dar aceştia au ratat. Ulterior, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, ridicate de la Baza Aeriană 86 Borcea, au angajat ţinta. Unul dintre piloţi a doborât aparatul cu o rachetă.

Drona a parcurs pe teritoriul României aproximativ 200 de kilometri

Potrivit surselor Observator, drona a intrat în spaţiul aerian al ţării după ce a reușit să evite sistemele de apărare de la sol.

Drona a parcurs aproximativ 200 de kilometri pe teritoriul României. Aceasta a fost doborâtă la aproximativ 100 de kilometri de București, în județul Buzău, între localitățile Padina și Pogoanele.

Pe acelaşi subiect

 

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
drona buzau racheta avion f16 nicusor dan razboi in ucraina
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.