Foto Cum arată şi cât costă racheta lansată de F-16 cu care a fost doborâtă drona ajunsă deasupra județului Buzău
Forțele Aeriene Române au doborât o dronă ajunsă deasupra județului Buzău. Este pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina - după zeci de incidente în care drone înarmate au încălcat spațiul aerian românesc - când un pilot român doboară o dronă deasupra teritoriului ţării noastre.
O dronă de origine momentan necunoscută a fost doborâtă de un pilot român de F-16 deasupra județului Buzău.
Cu ce a fost doborâtă drona
Potrivit primelor informaţii obţinute de jurnaliştii Observator, avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au folosit o rachetă AIM-9X Sidewinder, de tip aer-aer, cu rază scurtă de acţiune. Acest tip de rachetă are un cost cuprins între 400.000 şi 900.000 dolari.
Cum a fost doborâtă drona
Drona a străbătut o distanţă îndelungată după ce a pătruns deasupra României prin zona Dobrogei. Potrivit informaţiilor Observator, drona a fost mai întâi ţintită de piloţii italieni de pe Eurofighterele Typhoon, dar aceştia au ratat. Ulterior, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, ridicate de la Baza Aeriană 86 Borcea, au angajat ţinta. Unul dintre piloţi a doborât aparatul cu o rachetă.
Drona a parcurs pe teritoriul României aproximativ 200 de kilometri
Potrivit surselor Observator, drona a intrat în spaţiul aerian al ţării după ce a reușit să evite sistemele de apărare de la sol.
Drona a parcurs aproximativ 200 de kilometri pe teritoriul României. Aceasta a fost doborâtă la aproximativ 100 de kilometri de București, în județul Buzău, între localitățile Padina și Pogoanele.