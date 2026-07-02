O noapte sub cerul liber, liniștea pădurii și diminețile petrecute în natură îi atrag, în fiecare vară, pe mii de români care aleg vacanța la cort. Libertatea vine însă la pachet și cu responsabilitate. Un loc de campare ales greșit sau lipsa unui echipament esențial pot transforma câteva zile de relaxare într-o experiență periculoasă. Specialiștii spun că, înainte de aventură, sunt câteva reguli simple pe care nu ar trebui să le ignorăm.

Mara și Adi merg cu cortul de ani buni și au învățat că, în natură, experiența face diferența. Vremea poate fi principalul inamic intr o astfel de vacanţă. "Dacă suntem la munte, lângă un râu, indicat ar fi să ne urcăm în maşină şi să ne îndepărtăm de râu pentru că viitura poate fi agresivă, iar dacă suntem în câmp deschis sau în pădure, să nu stăm foarte aproape copaci, pentru că dacă vine o vijelie ei pot fi oborâţi", a declarat Adrian Pricop.

O astfel de experinţă vine și cu responsabilități

Campingul înseamnă să trăiești cu strictul necesar. Dar sunt câteva lucruri care nu trebuie să lipsească niciodată din rucsac. "Ne asigurăm că avem tot timpul vasele necesare, cafea, si inclusiv un miniaragaz pe care ne gătim. Avem tot timpul cu noi o baterie externă pe care o încărcăm solar", a declarat Mara Pricop. Peisajele de poveste ascund şi alte pericole. În pădure, turistul este doar un musafir, iar animalele sunt la ele acasă.

Articolul continuă după reclamă

În funcție de zonă, o ieșire cu cortul poate aduce și o întâlnire nedorită cu animalele sălbatice, un urs, de exemplu. Pentru a evita acest lucru, nu depozita niciodată alimentele în cort, ci agață-le de ramura unui copac, la 150-200 de metri distanță. Tot acolo ține și hainele cu care ai gătit, dar și produsele cosmetice cu miros puternic. La îndemână este bine să ai și un spray anti-urși. Vacanţa în mijlocul naturii a devenit tot mai populară printre români şi datorită costurilor reduse.

"Pentru a te pregăti de camping, ai nevoie de un necesar minim: un cort care pleacă de la 150 de lei, un sac de dormit care pleacă de la 70 de lei, salteaua gonflabilă, la fel, de la 70 de lei. Şi în funcţie de confort dorit puteţi alege scaun, care poate pleca de la 40-50 de lei", a declarat Vicenţiu Grosu, reprezentant magazin articole sportive. O astfel de experinţă vine și cu responsabilități. Tot ce aducem cu noi trebuie să plece odată cu noi. "Este important ca cetăţenii să facă foc doar în locuri special amenajate, să evite aprinderea focului pe timp de caniculă sau pe timp de vânt puternic, deoarece focul se poate extinde cu repeziciune", a declarat Paul Olar, ISU Cluj.

Nu orice loc frumos este și permis pentru campat. Dacă terenul este privat sau face parte dintr-o arie protejată, trebuie respectate regulile zonei.