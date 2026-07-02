Cazul care i-a condus pe procurori la Viorel Paşca. Spitalele nu mai au acum unde să trimită "oamenii nimănui"

Acuzaţii şi mai grave în dosarul azilului din Bihor. Procurorii spun că la centrul din Dumbrava ar fi avut loc abuzuri sexuale între pacienţi, iar bolnavii nu primeau tratamentul medical. Anchetaorii il acuză pe Vlad Paşca că a făcut avere pe seama oamenilor bolnavi. De cealaltă parte, patronul azilului se apără, spune că a salvat oameni pe care statul i-a abandonat.

Procurorii au refăcut firul afacerii din satul -azil. Viorel Paşca prelua oameni vulnrabili care nu mai aveau loc în spitale sau centre sociale de stat. Potrivit anchettaorilor, ţinta erau cei fără familii. Când ajungeau la centru, oamenii semnau o declaraţie prin care îşi cedau veniturile. Viorel Paşca spune că munca lui a fost una umanitară.

"Din 400 de bolnavi, cred că 100 aveau venituri. Deci 25%. Şi alea mici, mărunte. Cu ce bani m-am îmbogăţit? Numai Pampersuri foloseam 700 de bucăţi pe zi. Socotiţi cât au costat Pampersurile pe zi, 700 de bucăţi", declara Viorel Pașca.

Cazul care i-a condus pe procurori la Viorel Paşca

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Ancheta autorităţilor a pornit anul trecut, în urma unui caz revoltător din Mehedinţi. Viorel Paşca a preluat 12 bolnavi cu retard sever de la spitalul din Drobeta Turnu Severin. Dar la scurt timp i-a adus pe 7 dintre ei înapoi şi i-a abandonat în faţa sediului DGASPC din judeţ. Oamenii au rămas ore în şir în soare. În urma scandalului, procurorii au angajat o femeie, agent sub acoperire, în satul-azil de la Dumbrava.

Procuorii spun că de altfel cei care nu aveau venituri erau abandonați. "Dacă avea clienţi de care voia să se scape, îi abandona. În Parcul Brătianu sau în gară. Deci efectiv îi lăsa acolo", a declarat Hadrian Borcea, șef UPU SMURD Bihor.

Altă sursă de venit, spun procurorii, era ajutorul de înmormântare, de 9.000 de lei. Însă înmormântările costau puţin. Sicriul era folosit doar la transport, în groapă oamenii era coborâţi între scânduri. Doar preotul primea câte 200 de lei în plic. La ceremonii rareori venea vreo rudă.

Din referatul procurorilor reiese că lipsea personalul medical in centru. Probă stau interceptările din dosar.

Stenograme în dosarul satului-azil

Mioara Păcală, administrator azil: Omul nu mai poate de durere că e în metastaze. De săptămâni întregi ele nu-i dau morfină.

Viorel Paşca, proprietar azil: Îs bolunde! Lasă că vorbesc mâine cu doctorul și-l angajez aici.

În centre au fost şi suspiciuni de abuzuri sexuale între pacienţi. "Poate și ei i-o plăcut sau a fost de comun acord", ar fi spus Viorel Paşca când i s-a adus la cunoştinţă un astfel de caz, se arată în declaraţia angajatei care a colaborat cu procurorii.

Cu toate astea nu a existat nicio plângere. Mai mult, azilul a funcţionat două decenii fără autorizaţie, iar autoritățile nu s-au sesizat. "În calitate de primar sau de preşedinte de Consiliu Judeţean nu am avut niciun fel de raport cu această asociaţie", este declarația lui Ilie Bolojan.

"Mă gândesc că ar fi trebuit să se sesizeze mai departe, nu ştiu, AJPIS-ul, DGASPC-ul, dacă erau probleme şi reclamaţii. Dacă nici aceia n-au zis nimic, ce să fi făcut eu?", spune Marcel-Daniel Dragoș, prefect Bihor.

În plin scandal, Direcţia de Asistenţă Socială din Bihor rămâne mută la întrebări.

Angajat: O să primiţi răspunsul în scris.

Reporter: Dar când?

Angajat: În 30 de zile o să-l primiţi.

16 spitale au trimis pacienţi către centrele din Bihor, arată ancheta procurorilor. Chiar şi după ce, anul trecut, Ministerul Sănătăţii a cerut expres ca această practică să înceteze.

Reprezentanţii spitalelor spun însă că aveau alternative. "Aveam răspunsuri negative de la Direcţiile de Asistenţă, de la primării, nu am avut ce să facem", a declarat Roxana Filipescu, asistent social principal Spitalul Judeţean Timişoara.

Oamenii au ieșit în stradă să-l susțină pe Pașca

În Oradea, oamenii au ieşit în stradă pentru a-l susţine pe Viorel Paşca. Iar specialiştii în îngrijirea persoanelor vulnerabile atrag atenţia că statul nu are capacitatea de a prelua pacienţii îngrijiţi la Bihor. "Niciun furnizor de servicii nu trebuie condamnat înainte ca specialiştii şi organele abilitate să stabilească printr-o investigaţie completă şi imparţială ce s-a întâmplat în realitate", a declarat Cerasela Măciucă, expert în servicii de îngrijire pe termen lung.

Lipsa de alternative pentru pacienţii nimănui este punctată şi de anchetatori. "Pașca Viorel a speculat, în egală măsură, nevoile persoanelor aflate în dificultate, carențele sistemului social și medical, inexistența unor centre suficiente care să asigure îngrijire adecvată persoanelor vulnerabile", se arată în referatul procurorilor.