Cât trebuie să scoți din buzunar pentru o renovare în 2026? Alexandru s-a oprit din numărat după 10.000€

A venit vara, ne-a venit şi cheful de renovări. Cine visează la o baie nouă sau altă culoare pe pereţi trebuie să se pregătească pentru un buget mare. Și materialele, și meseriașii s-au scumpit față de vara trecută. Materialele de bază, de exemplu, aproape că s-au dublat.

"Doar parchetul, cum îl vezi pus așa, depășește 1.000-1.500 de euro. Într-o cameră, da". Alexandru a cumpărat un apartament la gri, cu gândul că finisajele vor fi floare la ureche. Numai că scumpirile, de la o lună la alta, i-au dat toate planurile peste cap.

Renovarea unui apartament în București, peste 20.000 €

"Am estimat că va dura aproximativ 2-3 luni renovarea. Mai am puțin și sunt aproape gata, finisat. N-a trecut decât un an de zile. M-am întins, ca și timp, de patru ori mai mult decât am estimat. Orice gresie care este cât de cât decentă, un model să fie și pentru anul în care suntem, în 2026, începe de la 200 de lei. Manopera, din ce-mi dau eu seama, cred că s-a dublat cel puțin în ultimii șapte ani de zile", explică Alexandru, proprietarul apartamentului.

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Dacă în 2025 manopera plus materialele de construcții pentru renovarea unui apartament cu două camere costau între 10.000 și 15.000 de euro, în 2026 prețul pornește de la 12.000 și ajunge la 18.000 de euro, cu diferențe în funcție de oraș. De exemplu, renovarea unui apartament cu două camere în București ar putea depăși lejer 20.000 de euro. "Din păcate, m-am oprit după primii 10.000 de euro să mai număr, pentru că m-ar fi luat depresia", mai spune Alexandru.

"20% în primă fază la materialele de interior și până la 70-80% dacă vorbim de polistiren, termosistem, izolații, Pentru că renovările înseamnă și creșterea eficienței energetic", explică Cosmin Răileanu, importator materiale de construcție.

Laurențiu Mălăescu a chemat meseriașii ca să-și paveze curtea. Un muncitor priceput se găsește tot mai greu, aşa că și-a făcut rost de echipă încă de anul trecut. "Pentru pavaj, costurile ajung la 150 de lei pe metru pătrat materialele, plus încă 70-80 de lei pe metru pătrat manopera. Acum suntem la pavaj, facem terasamentul".

Cât despre lucrările mai ușoare, a pus mâna și s-a descurcat singur. "La lavabilă, la finisaje, la partea de zugrăveală, lucruri pe care poți să le faci de unul singur, le-am făcut fără nicio problemă", spune Laurențiu Mălăescu.

Scumpiri cu 30% față de 2026

Aceeași realitate o confirmă și un tâmplar și un zugrav din Galați. "Am avut creșteri de costuri undeva la 30 la sută, din mai multe motive: a fost războiul, creșterea carburantului, am avut costuri pe materiale, cărțile de muncă cresc, salariile și costurile cu angajații cresc, toate astea se reflectă în prețul final către clientul de la noi. taie Ne-am asumat și noi anumite pierderi ca să putem rămâne pe piață, dar vedem o întârziere a plăților", spune Alexandru Preda, antreprenor.

Materialele de construcții s-au scumpit cu cel puțin 30% față de vara trecut, iar mâna de lucru s-a faţă de acum 3, 4 ani.