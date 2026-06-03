Persoanele afectate de drona căzută în Galați vor primi ajutoare de urgenţă în funcție de gradul de afectare a locuinței. Astfel, Guvernul va acorda sume între 15.000 şi 30.000 de lei.

Ce ajutoare vor primi gălăţenii afectaţi de drona rusească căzută pe bloc - Arhivă site

Guvernul a aprobat miercuri, prin hotărâre, acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor și persoanelor singure afectate de căderea unei drone în municipiul Galați.

Potrivit unui comunicat al Executivului, cuantumurile ajutoarelor de urgență sunt în funcție de gradul de afectare a locuinței, respectiv:

câte 30.000 de lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate integral;

câte 25.000 de lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mare de 75%, inclusiv, dar nu distrusă integral;

câte 15.000 de lei pentru familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mică de 75%;

câte 1.000 de lei pentru fiecare persoană evacuată în vederea asigurării elementelor de strictă necesitate până la reîntoarcerea în locuință.

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''În situația în care locuințele persoanelor care au primit ajutorul de 25.000 de lei sau de 15.000 de lei, din cauza afectării structurii, se deteriorează în totalitate, vor primi ulterior diferența până la valoarea de 30.000 de lei'', se arată în comunicat.

Ajutoarele de urgență nominale se vor aproba, prin notă, de către ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale sau de persoana nominalizată în acest scop.

''Sumele individuale se stabilesc pe baza borderourile întocmite de către Agenția pentru plăți și inspecție socială din județul Galați, cu sprijinul comitetelor județene/locale pentru situații de urgență'', se explică în comunicat.

Totodată, autoritățile locale au început evaluarea pagubelor în regim de urgență pentru a stabili pașii privind reconstrucția, precizează sursa citată.

''În urma prăbușirii dronei din noapte de 29 mai 2026, două persoane au fost rănite și peste 70 de locatari au fost evacuați de urgență și primesc sprijin din partea autorităților locale. Persoanele care nu au unde să locuiască sunt cazate temporar în spații asigurate de primărie'', conform comunicatului.