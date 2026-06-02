Ruşii, sfidători şi la ONU după ce au lovit blocul din Galaţi: Dronele noastre au 50 kg explozibil, nu 30 kg

Premieră la ONU, noaptea trecută. Pentru prima dată în 70 de ani, Consiliul de Securitate s-a reunit la cererea României pentru a discuta cazul dronei care a explodat în Galaţi. Ţara noastră a avut sprijinul principalilor aliaţi, iar 56 de ţări au condamnat acţiunile Rusiei. Astăzi, ministrul Radu Miruţă a ajuns la NATO pentru a discuta sprijinul pe care îl putem primi împotriva dronelor de la graniţa cu Ucraina.

În faţa Consiliului de Securitate al ONU, Oana Ţoiu a făcut radiografia incidentului de la Galaţi - un zbor de patru minute pe teritoriul României, urmat de o explozie. A prezentat şi un raport care arată că toate componentele dronei sunt ruseşti.

"Este prima dată de la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei când cetățenii români necesită îngrijiri medicale. Nu ar trebui să considerăm această nouă escaladare ca o nouă normalitate", a declarat Oana Ţoiu, ministrul interimar de Externe al României.

Ambasadorul Rusiei a recunoscut atacul împotriva Ucrainei, nu şi că drona a ajuns în România. Argumentul a fost că aparatele Moscovei au la bord 50 de kilograme de explozibili şi deflagraţia ar fi trebuit să distrugă acoperişul blocului.

"România a convocat în grabă această întâlnire și a formulat imediat acuzații nefondate și părtinitoare împotriva Rusiei. Credem că scopul principal al întâlnirii de astăzi este de a satisface cererea țărilor occidentale de a genera încă un val de agitație mediatică anti-rusă", a declarat Vasili Nebenzia, reprezentantul Rusiei la ONU.

"Uneori, cei care nu au argumente pentru a-şi justifica comportamentul încearcă să fugă de responsabilitate, schimbând adevărul prin propriile naraţiuni", a mai spus Oana Ţoiu.

Înaintea şedinţei, şefa diplomaţiei române a apărut în faţa presei înconjurată de zeci de ambasadori.

56 de ţări, cele mai multe membre ale Uniunii Europene şi NATO, s-au solidarizat cu România şi au semnat o declaraţie care a descris acţiunile Rusiei drept inacceptabile. În plus, Oana Ţoiu a purtat discuţii separate cu secretarul general şi cu şefa Adunării Generale ONU, precum şi cu reprezentantul american la Naţiunile Unite, care a cerut încheierea violenţelor.

La şedinţa Consiliului de Securitate, Statele Unite au fost reprezentate de Dan Negrea, un român fugit din ţară înainte de Revoluţie şi care face parte din echipa lui Donald Trump încă din primul mandat.

"Statele Unite sunt solidare cu aliatul lor din NATO, România. Vom apăra fiecare centimetru pătrat din teritoriul NATO", a transmis Dan Negrea, Reprezentantul Statelor Unite în Consiliul de Securitate al ONU.

Peste noapte, Rusia a lansat unul dintre cele mai distrugătoare atacuri din ultimul an.

"Războiul se poate încheia până la finalul zilei. Pentru a face asta, Zelenski trebuie să ordone armatei lui să părăsească teritoriul regiunilor ruse (revendicate de Moscova - n.r.)", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Luni, Vladimir Putin ameninţase Ucraina pentru un atac asupra unui cămin din regiunea Lugansk, soldat cu moartea a 21 de persoane.

