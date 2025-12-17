Spiritul Crăciunului nu ne dă pace, iar pe unii dintre noi îi urmăreşte şi în trafic. Nu avem zăpadă şi atmosferă autentică de iarnă, dar avem decoraţiuni pe străzi şi, iată, pe maşini. Din exces de zel şi fără să se gândească prea mult la siguranţă, mulţi şoferi îşi decorează în această perioadă maşinile. Îi pot înţelege, la cum se circulă în Capitală, petrec probabil mai mult timp în maşini decât acasă. În orice caz nu e bine! Desenele de pe geamuri şi instalaţiile neomologate sunt adevărate pericole, spun poliţiştii. Iar cei care îşi împodobesc maşinile astfel riscă amenzi.

Specialiştii spun că aceste instalaţii luminoase nu sunt făcute pentru deplasare, ele se pot desprinde în mers , ajunge pe carosabil şi pot provoca accidente şi, totodată, aceste instalaţii dacă sunt conectate la maşini pot produce scurt-circuite sau chiar incendii.

Ce amenzi riscă şoferii care îşi împodobesc maşinile de Crăciun

Totodată, luminile neomologate pot fi confundate de alţi şoferi aflaţi în trafic cu semnalele poliţiştilor şi pot deruta aceşti şoferi.

Sunt şi şoferi care vor să intre în spiritul sărbătorilor, altfel, aşa că folosesc spray-uri care imită zăpada şi le aplică pe maşină, inclusiv pe parbriz sau pe lunetă, însă şi acest lucru este periculos pentru că poate reduce vizibilitatea şi poate creşte riscul de accident.

Poliţiştii spun clar că aceste modificări chiar şi făcute în perioada sărbătorilor sunt ilegale, iar şoferii care fac astfel de modificări riscă amenzi de peste 1.600 de lei, dar pot rămâne şi fără certificatul de înmatriculare.

