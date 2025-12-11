N-a iertat niciun şofer cu bolid de lux. Polițist din Dolj, prins că lua mită ca să "uite" de limita de viteză

Un agent de poliție din Dolj a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că a cerut și a primit mită de la șoferi cu mașini de lux, opriți în trafic pentru depășirea vitezei legale. Procurorii susțin că, în mai multe rânduri, polițistul ar fi solicitat sume între 1.000 și 4.500 de lei, în schimbul neaplicării sancțiunilor. Ancheta este instrumentată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj împreună cu Direcția Generală Anticorupție, iar procurorii cer acum arestarea preventivă a agentului.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj a dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 ore faţă de un agent de poliţie, acuzat de cinci infracţiuni de luare de mită.

Din probele din dosar, a reieşit că în perioada ianuarie 2025 - iulie 2025, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu în calitate de agent de poliție în cadrul unui post de poliţie de pe raza judeţului Dolj, inculpatul ar fi oprit în cinci perioade diferite de timp și în baza unor rezoluții infracționale distincte, autoturisme de lux, înmatriculate în județe limitrofe ori la mare distanță de județul Dolj, şi ar fi pretins şi/sau primit de la șoferi sume de bani cuprinse între 1000 și 4500 lei, în schimbul neaplicării unor sancțiuni contravenționale/complementare pentru încălcarea unor norme privind circulația pe drumurile publice, respectiv depășirea limitei legale de viteză.

Dosarul a fost instrumentat împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Dolj, Direcţiei Generale Anticorupţie - Structura Centrală şi din cadrul Inspectoratului General al Poliţie Române - Direcţia de Operaţiuni Speciale.

În acest dosar s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de poliţist pentru luare de mită, urmând a fi propusă judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj luarea măsurii arestării preventive pentru 30 de zile faţă de acesta.

